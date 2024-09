Conheça Giancarlo Miranda, candidato a vereador de Campo Grande

Giancarlo Miranda, policial civil de Mato Grosso do Sul (MS) há mais de 20 anos, está concorrendo às Eleições Municipais de 2024 como candidato a vereador de Campo Grande pelo Podemos (PODE-MS).

A trajetória de Giancarlo na política é sólida e bem estabelecida. O candidato presidiu o Sindicato dos Policiais Civis do Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS) de 2015 a 2021, e antes disso, atuou como diretor jurídico da entidade. Ele também já foi vice-presidente da Federação Interestadual dos Policiais Civis das Regiões Centro-oeste e Norte. Atualmente, está licenciado da vice-presidência da Confederação Brasileira dos Policiais Civis (Cobrapol) para concorrer a vereador.

Com uma bagagem de dedicação e serviço à comunidade, Giancarlo vem de uma família com forte tradição na polícia civil, fato que, segundo ele, moldou sua vida pessoal e profissional.

“Muitos membros da minha família são policiais civis e isso influenciou bastante na minha escolha profissional, pois desde pequeno ouvia histórias que me fizeram compreender a importância dessa profissão para a segurança de todos”, destaca.

O sul-mato-grossense também destaca a influência dos pais em sua trajetória, os vendo enfrentar, com coragem e determinação, os desafios na criação dos três filhos. Ele explica que isso contribuiu para a construção de sua personalidade perseverante e engajada em causas coletivas e também para iniciar sua família e criar os cinco filhos.

“Meus pais são meus maiores inspiradores, com vidas dedicadas ao trabalho e à família. Passaram por muitas dificuldades, mas jamais deixaram de buscar o melhor para seus filhos. Eles me deram exemplos de superação e fé que me motivaram a querer o melhor para o meu entorno”, compartilha.

Foto: Giancarlo e família/arquivo pessoal

E foi com o esforço coletivo da família e muita dedicação que Giancarlo se formou em Direito e se pós-graduou em Segurança Pública, construindo uma sólida base para sua atuação na Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS), a qual integra desde 2004, como escrivão de polícia.

“Minha trajetória na PCMS e no Sinpol-MS, somados ao meu espírito proativo forjado pelos meus pais, me trouxeram uma visão aprofundada das necessidades da minha comunidade”, ressalta.

*PROPOSTAS*



Intitulado “Segurança 5.1”, o Plano de Mandato do candidato visa uma abordagem ampla e integrada para melhorar a qualidade de vida em Campo Grande, com foco na segurança, saúde, educação, esporte e cultura. As propostas destacam a importância da segurança pública como eixo central para o desenvolvimento da cidade, com medidas como o reforço do policiamento ostensivo em áreas de maior vulnerabilidade, a criação do programa “Caminho Seguro” para escolas e a implementação da “Ronda Comunitária”, fortalecendo a relação entre polícia e comunidade.

Além da segurança, o plano também prioriza a saúde pública, com propostas para ampliar o número de pediatras nas unidades de saúde, aumentar os pontos de vacinação e modernizar a frota do SAMU, assegurando um atendimento médico eficiente e ágil.

Na área da educação, Giancarlo propõe a criação de um curso pré-vestibular gratuito para alunos de baixa renda e a introdução de palestras sobre educação financeira nas escolas municipais, promovendo a inclusão social e o preparo para o futuro.

O candidato defende ainda projetos voltados para o esporte, cultura e empreendedorismo, com a revitalização de espaços públicos e a desburocratização de serviços para os empreendedores. “As iniciativas visam proporcionar oportunidades para todos os cidadãos”, afirma Gian.

O candidato ressalta que sonha em ser eleito para fazer o melhor pelos moradores, com a esperança de que seus filhos, assim como todas as crianças de Campo Grande, cresçam em um ambiente de sucesso e felicidade. “Vamos juntos para essa luta, porque sozinho jamais chegaremos a lugar algum. A minha vitória é uma vitória de todos”, conclui Giancarlo.

