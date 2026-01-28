quarta-feira, 28/01/2026

Conheça 4 tipos de mamão cultivados no Brasil

Diferenças entre tipos de flores e grupos de cultivo explicam qualidade, formato e sucesso das exportações brasileiras

Foto: Adobe Stock

O mamão (Carica papaya) é uma das frutas tropicais mais importantes para a economia brasileira, com o país entre os líderes mundiais na produção e exportação. As variedades cultivadas no Brasil se dividem principalmente em dois grupos: Solo, com frutos menores e destinados à exportação, e Formosa, com frutos maiores para consumo interno. No grupo Solo, destacam-se Sunrise Solo, Sunrise Solo Line 72/12 e Golden, conhecidos pela polpa vermelha ou rosa-salmão e resistência durante transporte. O grupo Formosa tem como destaque o Híbrido F1 Tainung nº 1, com frutos pesados e produção média de 60 toneladas por hectare.

O mamoeiro apresenta flores femininas, masculinas e hermafroditas, sendo estas últimas ideais para frutos cilíndricos, preferidos pelo mercado. As flores femininas produzem frutos maiores e arredondados, enquanto hermafroditas geram frutos alongados de maior valor comercial. Entender essa relação entre flores, tipos de mamão e mercados ajuda produtores a aumentar a rentabilidade.

A escolha correta das variedades e manejo adequado garante frutos de qualidade para exportação e consumo interno. Com estratégias certas, o Brasil mantém seu protagonismo na fruticultura tropical e a competitividade global da fruta. O estudo das características das plantas e dos frutos é fundamental para quem deseja investir na cultura do mamão e atender às exigências do mercado.

