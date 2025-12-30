quarta-feira, 31/12/2025

Com Posição Clara, Dr. Luiz Ovando assina o impeachment de Moraes e defende a CPMI do Banco Master

Assinei sim o pedido de impeachment de Moraes e apoio a CPMI do Banco Master porque o Brasil não pode normalizar abusos de poder. Não se trata de vingança, nem de disputa pessoal, trata-se de Constituição, de limites e de responsabilidade institucional. Quando um ministro concentra poderes, ignora garantias legais e passa a atuar sem os freios previstos na lei, o Parlamento tem o dever de reagir. O Congresso não pode se omitir. Assinar é um ato de coragem cívica, de respeito à democracia e de compromisso com um país onde ninguém esteja acima da lei.”

Dr. Luiz Ovando (PP/MS)

