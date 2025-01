Com mais de 500 votos, diretoria eleita do Sinpol-MS toma posse na próxima terça-feira 

Com mais de 500 votos recebidos, o presidente José Sobrinho e o vice, Mario Jurado, assumem a nova diretoria do Sinpol-MS (Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul) na próxima terça-feira (14), em Campo Grande.

A solenidade de posse será realizada no salão do Sinpol-MS a partir das 9 horas da manhã com a presença de filiados e seus familiares.

Ainda na presidência do sindicato, Alexandre Barbosa, ressaltou seu legado deixado durante os últimos anos. “Tenho a convicção de que deixamos um legado importante para o Sinpol. Nestes últimos anos, tivemos a honra de representar a categoria e trabalhar incansavelmente em prol da nossa valorização”, falou.

Barbosa ainda falou sobre a luta enfrentada pelo Sinpol-MS nos anos em que esteve na diretoria do sindicato. “Enfrentamos desafios, conquistamos vitórias e, acima de tudo, fortalecemos a nossa união. Juntos, conseguimos avançar em diversas frentes. Mas sabemos que a luta continua. O nosso trabalho nunca se encerra, pois, a busca por melhores condições de trabalho e por uma valorização justa é constante”.

Por fim, o presidente afirmou que José Sobrinho e Mario Jurado terão todo apoio necessário ao assumir a nova diretoria. “Por isso, a nova diretoria contará com todo apoio para construir um futuro ainda mais promissor”, afirmou Barbosa.

Chapa 1 “Por um Sinpol mais forte” venceu com 561 votos válidos a eleição

Em novembro do ano passado, o Sinpol-MS divulgou que a Chapa 1 “Por um Sinpol mais forte” venceu com 561 votos válidos a eleição para a diretoria executiva na gestão de 2025 a 2028.

A votação também elegeu os membros do Conselho Fiscal do sindicato para o triênio. A Chapa 1 – “Sinpol somos nós” foi a escolhida com 496 votos.

Confira os novos integrantes:

Chapa 1 – “Por um Sinpol mais forte“

Presidente – José Nascimento da Silva Sobrinho

Vice-presidente – Mário Márcio dos Santos Jurado

Diretor administrativo – Adriano Oliveira da Silva

Diretor administrativo adjunto – Valdiney Bispo Diniz

Diretor financeiro – Márcio Cristiano Paroba

Diretor financeiro adjunto – Roberto Palmeira da Silva

Diretor jurídico – Eder Luis Flores de Araujo

Diretor jurídico adjunto – Erik Kazuyoshi Yamaguti

Diretor de assuntos trabalhistas – Marcelo Aranda de Mello

Diretor de assuntos trabalhistas adjunto – Valeria Serra do Vale

Diretor de aposentados e pensionistas – Gilberto Santana Neto

Diretor de aposentados e pensionistas adjunto – Nabil Elias Mahmud Jaffal

Diretor social e recreativo – Fábio Roberto Pereira

Diretor social e recreativo adjunto – Fábio de Jesus Azevedo

Conselho fiscal: