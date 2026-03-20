Com base nas conquistas da gestão Jones, Etienne e Danielle propõem avançar na UFGD

A eleição da UFGD chega na sua última semana. A série de debates entre as chapas que disputam a consulta para a Reitoria da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) evidenciou a defesa da continuidade com avanços por parte do candidato Etienne Biasotto (Chapa 1 – Avançar UFGD).

Logo na abertura de sua participação, Etienne destacou o legado da atual gestão e apontou o caminho para o futuro. “A UFGD avançou muito nos últimos anos. Temos resultados concretos em todas as áreas, e o nosso compromisso é dar continuidade a esse trabalho, mas indo além, com mais inovação, inclusão e qualidade”, afirmou.

A candidata a vice, Danielle, reforçou a mesma linha. “A gestão do professor Jones deixou conquistas importantes para a universidade. O que nós defendemos é preservar esse legado e, ao mesmo tempo, avançar ainda mais, ampliando oportunidades e fortalecendo as políticas que fazem diferença na vida dos estudantes”, destacou.

Ao longo dos encontros, Etienne apresentou resultados da gestão atual e propostas para ampliar políticas acadêmicas e estruturais da universidade. Entre os principais indicadores está o crescimento de 70% no número de ingressantes entre 2022 e 2025, passando de 1.433 para 2.436 estudantes, além da criação de 210 novas vagas em cursos como Educação Inclusiva, Educação Quilombola, Pedagogia Intercultural Indígena, Agroecologia e Escrita Criativa.

Na área de assistência estudantil, o candidato ressaltou a ampliação significativa do número de estudantes atendidos. “Não basta garantir o acesso, é preciso garantir permanência. E foi isso que avançou na UFGD, com mais bolsas, mais apoio e melhores condições para os estudantes continuarem seus cursos”, afirmou Etienne.

Os números apresentados incluem o aumento da Bolsa Permanência, que passou de 154 para 484 beneficiários, o crescimento dos auxílios do PNAES de 653 para 988 estudantes e a ampliação dos auxílios com recursos próprios, de 55 para 330. Também foram destacadas ações como a ampliação do Restaurante Universitário, a retomada do café da manhã subsidiado e a reabertura da cantina, além da manutenção do RU a R$ 1 para estudantes em situação de vulnerabilidade.

Na pós-graduação, os avanços incluem o aumento de bolsas, que passaram de 374 para 579, além da abertura de cinco novos doutorados. O crescimento também foi expressivo no número de estudantes internacionais, com aumento de 1.000%, e na expansão de matrículas no mestrado (12%) e doutorado (40%).

No campo da pesquisa e inovação, Etienne destacou o aumento de 52% nas bolsas de iniciação científica, de 320 para 487. “Fortalecer a pesquisa é garantir o futuro da universidade. Nós ampliamos investimentos e organizamos a área, e agora queremos dar um salto ainda maior em inovação”, pontuou.

Os investimentos também foram enfatizados como base para o desenvolvimento da universidade. Segundo o candidato, a UFGD captou R$ 22 milhões em recursos externos, além de R$ 13 milhões via PAC para a construção de laboratórios de engenharia. Também foram aplicados R$ 1 milhão em equipamentos de ar-condicionado e R$ 1,6 milhão em tecnologia para gestão do patrimônio.

Durante os debates, Etienne manteve um discurso centrado na valorização da comunidade universitária e no fortalecimento do diálogo institucional. “Nosso projeto é de continuidade com avanço. É olhar para o que já foi feito com responsabilidade e construir uma UFGD ainda mais forte, democrática e inclusiva”, concluiu.

Organizados pela Comissão de Consulta Prévia, os debates garantiram igualdade entre as candidaturas e abordaram temas estratégicos para o futuro da universidade. A iniciativa integrou o calendário oficial da consulta e buscou ampliar o acesso da comunidade acadêmica às propostas, reforçando a participação democrática na escolha da nova gestão.