Com a Casa Rosa, Dr. Victor Rocha Salva Vidas: Mais de 8 Mil Atendimentos e 159 Casos de Câncer Diagnosticados

No Outubro Rosa, o vereador e médico do projeto destaca a importância da prevenção do câncer de mama.

No mês de outubro rosa, o vereador e médico Dr. Victor Rocha reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, destacando os resultados transformadores de progresso pela Casa Rosa, projeto que idealizou para atender de maneira gratuita as mulheres de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul.

Desde sua apresentação, a Casa Rosa já realizou mais de 8 mil atendimentos, diagnosticando 159 casos de câncer de mama e oferecendo todo o suporte necessário para que essas pacientes recebam tratamento. O projeto, voltado para o atendimento especializado em mastologia, tem sido um marco na saúde pública, oferecendo consultas, exames, diagnósticos e encaminhamentos essenciais.

“O outubro rosa nos lembra da importância de cuidar da saúde da mulher o ano todo. Na Casa Rosa, buscamos diariamente a garantia de que as mulheres tenham acesso ao diagnóstico precoce, que é a chave para salvar vidas. O câncer de mama, quando detectado em estágios iniciais, tem até 95% de chances de cura, e é isso que buscamos: detectar cedo e tratar rápido”, explica o Dr. Victor Rocha.

Além dos atendimentos médicos, a Casa Rosa se destaca como um espaço de acolhimento e apoio emocional, onde as mulheres são acompanhadas desde o momento dos exames até o início dos tratamentos, quando necessário. “Aqui, oferecemos mais que exames. Temos uma equipe multidisciplinar e dedicada que está ao lado dessas mulheres em todas as etapas, garantindo que recebam o cuidado que merecem”, completa o vereador.

Ampliação do Acesso à Saúde da Mulher

Victor Rocha também explicou que por meio da Casa Rosa já estão sendo realizados exames de ultrassom transvaginal e a colocação de DIU. Porém, o médico do projeto garante que a sua intenção é ampliar o acesso a uma Saúde Pública de Qualidade a todos àqueles que precisam do Sistema Único de Saúde (SUS).

“A Casa Rosa é uma conquista que precisa ser expandida. Queremos levar essa estrutura para mais regiões e continuar a salvar vidas. Sabemos que a prevenção é a melhor estratégia contra o câncer de mama, e nosso objetivo é garantir que todas as mulheres, independentemente de sua condição social, possam realizar exames e prevenir a doença. Também queremos ampliar o atendimento para outras especialidades da Saúde da Mulher”, diz ele.

Durante o mês de outubro, Dr. Victor Rocha reforça a importância de conscientizar e encorajar as mulheres a cuidarem de sua saúde. “Vamos intensificar nossas ações no Outubro Rosa, mas o trabalho continua durante todo o ano. Prevenir o câncer de mama é salvar vidas, e é isso que buscamos diariamente na Casa Rosa”, finaliza o vereador.