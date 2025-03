Circuito noturno do campão terá shows multiculturais no Buteco do Miau e Onça Bar

A programação noturna da 3ª Feira da Música do Festival Campão Cultural será realizada em alguns bares de Campo Grande, entre eles o Buteco do Miau e Onça Bar. Na primeira noite, nesta sexta-feira (28), o Buteco do Miau recebe o grupo douradense de rap Odiados e as bandas Bêbados Habilidosos, Molho Negro (PA) e Funk’chula (Paraguai). Já no sábado (29), no Onça Bar, se apresentam o músico sul-mato-grossense Gilson Espíndola e a banda cuiabana Calorosa. Em ambos os dias os eventos têm início às 21h, com entrada gratuita.