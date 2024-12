Cidade do Natal: Parcerias fortalecem programação diversificada e gratuita para a população

A Prefeitura de Campo Grande realiza mais uma edição de sucesso da Cidade do Natal, proporcionando momentos de lazer, cultura e entretenimento para toda a população. O evento, que já se tornou parte do calendário da cidade, oferece uma ampla programação, graças ao apoio de empresas e entidades parceiras, reforçando o compromisso da gestão municipal em promover iniciativas que fomentam o bem-estar e a união da comunidade.

A realização da Cidade do Natal conta com a parceria de diversas instituições que apoiam a iniciativa. Entre os principais colaboradores estão Águas Guariroba, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul e o Senar/MS. O evento também recebe patrocínio de empresas como Anbelo Engenharia, Dale Sorvetes, Energisa, MRV, O Boticário e Velutex, além do apoio de Comper, Forte

Atacadista, Vuon Card e Trudys Restaurante.



A programação oferece uma experiência completa para os visitantes. Na Casa do Papai Noel, é possível vivenciar o encanto natalino, e a tradicional Parada Natalina, com a presença da Família Rena, já se consolidou como uma das principais atrações. Além disso, a Cidade do Natal conta com shows musicais, garantindo diversão e entretenimento para públicos de todas as idades.



Para as crianças, a diversão é garantida na Área Kids, que inclui escorregador, brinquedos infláveis, piscina de bolinhas, veículos elétricos para passeio e espaços para atividades artísticas, como desenho e pintura. O carrossel, uma atração em parceria com O Boticário, é um destaque especial, proporcionando momentos inesquecíveis para os pequenos e suas famílias.



Quem visitar a Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena, poderá conferir a parceria entre a Prefeitura de Campo Grande e a Energisa MS, que trouxe a Unidade Móvel Educacional como parte do Programa de Eficiência Energética. O público tem acesso gratuito a uma sala de aula interativa, com experimentos sobre energia elétrica, distribuição de gibis para as crianças e folders para os adultos com dicas de economia de energia e segurança.

Além disso, outras regiões da cidade também contam com atendimento da Energisa MS, dentro da programação do “Natal nos Bairros”, onde são realizadas atividades como a troca de lâmpadas convencionais por modelos de LED, cadastro de clientes na Tarifa Social de Energia Elétrica e distribuição de pipoca e algodão doce para as crianças. O Bairro Tarsila do Amaral foi o primeiro a receber as atividades no dia 11 de dezembro.

A Cidade do Natal também valoriza a cultura local, com a presença de artesãos que expõem seus trabalhos temáticos e uma praça de alimentação rica em opções gastronômicas, que explora os sabores de Campo Grande. O presépio montado no espaço resgata a tradição do Natal, proporcionando um ambiente de reflexão e celebração familiar.

Com entrada gratuita, o evento está aberto diariamente, a partir das 17h30, até o dia 31 de dezembro, oferecendo uma oportunidade única para que a população celebre o espírito natalino em um ambiente seguro e repleto de atrações para todas as idades.​​

Confira a programação cultural na Cidade do Natal:



18/12 (quarta-feira): Edenis Music Inspiration e Otávio Neto – 19h30

19/12 (quinta-feira): Coral e Orquestra Adoração (IEADMS) – 19h

20/12 (sexta-feira): Haywana – 19h30

21/12 (sábado): Dany Cristinne – 19h30

22/12 (domingo): VozMecê – 19h30

23/12 (segunda-feira): Coro 2ª Igreja Batista – 19h

25/12 (quarta-feira): Erik Espíndola – 19h30

27/12 (sexta-feira): Max Henrique – 19h30

28/12 (sábado): Sampri – 19h30

29/12 (domingo): Frequência Zero – 19h30



31/12 (terça-feira): Daran Junior – 20h30 / DJ BWM – 22h30



Serviço:

Cidade do Natal

Data: até 31 de dezembro de 2024

Horário: 17h30 às 22h30 (exceção nos dias 24 e 31)

Local: Espaço Municipal de Cultura Vila Morena

Endereço: Altos da Afonso Pena (ao lado do Bioparque Pantanal)