Celulares interceptados em presídio de Rio Brilhante com telas de contenção

Policiais penais do Estabelecimento Penal de Rio Brilhante realizaram a apreensão de dois celulares arremessados, que ficaram presos nas telas de contenção da galeria B. Os aparelhos foram encontrados durante rondas após o banho de sol na tarde de segunda-feira (23).

Eles estavam envolvidos em fita adesiva e amarrados com cabos de aço, uma tentativa dos detentos de puxá-los e romper as três camadas de telas instaladas para impedir a entrada de objetos ilícitos. Os celulares apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da cidade para as providências cabíveis.