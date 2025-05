Celsinho da Vila Vintém é preso no Rio

Celso Luís Rodrigues, conhecido como Celsinho da Vila Vintém, foi preso na manhã desta quinta-feira (8) na comunidade da Vila Vintém, em Padre Miguel, zona oeste do Rio de Janeiro. Apontado pela polícia como uma das principais lideranças do tráfico no estado, ele era alvo de uma operação coordenada por diversas unidades da Polícia Civil.

Segundo as investigações, Celsinho teria se aliado a membros do Comando Vermelho, facção rival, com o objetivo de retomar comunidades em Santa Cruz que estão sob domínio da milícia. A articulação evidenciaria uma aliança incomum entre facções em busca de controle territorial.

A ação integra a Operação Contenção, iniciativa que busca frear a expansão do Comando Vermelho na zona oeste do Rio. Participaram agentes da 32ª DP (Taquara), da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte).

A polícia também solicitou o bloqueio de mais de R$ 6 bilhões em bens e valores ligados à facção criminosa. A defesa de Celsinho não foi localizada até o momento.

“O foco é desarticular a estrutura financeira e prender lideranças criminosas da região”, afirmou um porta-voz da Polícia Civil.