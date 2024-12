Castração de Bovinos: Técnicas e benefícios para a pecuária de corte

A castração de bovinos é uma prática comum nas propriedades rurais voltadas à pecuária de corte, trazendo benefícios tanto para o manejo quanto para a qualidade final da carne. A castração dos machos pode ser feita de diferentes formas, com o objetivo de melhorar o desempenho produtivo dos animais.

Entre as técnicas mais tradicionais, destacam-se a orquiepididectomia bilateral, que é a remoção cirúrgica dos testículos, e a castração parcial ou “russa”, que envolve a retirada do parênquima espermático. Ambas exigem cuidados para evitar infecções e complicações.

Porém, existem alternativas menos invasivas, como a angiotripsia (castração com Burdizzo), que utiliza um alicate para interromper a circulação sanguínea nos testículos, e a castração química, que usa uma solução para causar atrofia dos testículos. Outra técnica promissora é a vacina anti-GnRH, que interfere no desenvolvimento dos testículos, embora ainda seja necessária mais pesquisa sobre sua eficácia.

Independentemente da técnica escolhida, é fundamental contar com a orientação de um médico veterinário para garantir o bem-estar do animal e a eficácia do procedimento.