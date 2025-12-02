terça-feira, 2/12/2025

Caso de estupro coletivo mobiliza polícia e Funai

Funai atua na mediação com a comunidade

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

A Polícia Civil do Amazonas negocia com a Funai a entrega de adolescentes suspeitos de participar de um estupro coletivo contra uma menina indígena de 12 anos, da etnia Kulina, em Juruá. Todos os suspeitos já foram identificados após a análise de vídeos gravados durante o crime.

Ao menos oito jovens participaram do abuso, segundo a investigação. Caso a Funai não consiga intermediar a entrega, a polícia planeja uma operação para apreender os adolescentes. A comunidade fica a cerca de três a quatro horas de lancha da sede do município. A vítima recebeu atendimento médico e psicológico da Sesai e foi acolhida pela rede de proteção local.

As autoridades reforçam a importância da cooperação entre Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Conselho Tutelar e Funai.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Produtos Ypê e Tixan são recolhidos por risco à saúde

Milton - 0
Foi determinado pela Anvisa o recolhimento de diversos lotes de sabão líquido das marcas Ypê e Tixan devido à presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa....
Leia mais

Ronilço Guerreiro lança novo site para aproximar mandato da população

Milton - 0
O vereador Ronilço Guerreiro lançou uma nova versão do seu site oficial, souguerreiro.com, com o objetivo de aproximar ainda mais seu mandato da população....
Leia mais

Miranda inicia preparação para a implementação da coleta seletiva no dia 09 de dezembro

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, iniciou nesta terça-feira as ações de orientação da rota...
Leia mais

Mulher é atendida em MS após denunciar abuso e droga

Milton - 0
A Polícia Militar investiga o caso de uma mulher de 44 anos que foi internada no Pronto-Socorro de Aquidauana após relatar ter sido drogada...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia