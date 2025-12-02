Caso de estupro coletivo mobiliza polícia e Funai

A Polícia Civil do Amazonas negocia com a Funai a entrega de adolescentes suspeitos de participar de um estupro coletivo contra uma menina indígena de 12 anos, da etnia Kulina, em Juruá. Todos os suspeitos já foram identificados após a análise de vídeos gravados durante o crime.

Ao menos oito jovens participaram do abuso, segundo a investigação. Caso a Funai não consiga intermediar a entrega, a polícia planeja uma operação para apreender os adolescentes. A comunidade fica a cerca de três a quatro horas de lancha da sede do município. A vítima recebeu atendimento médico e psicológico da Sesai e foi acolhida pela rede de proteção local.

As autoridades reforçam a importância da cooperação entre Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Conselho Tutelar e Funai.