Casa Rosa e Casa Azul expandem ações de prevenção e acolhimento no MS

No Dia Mundial do Combate ao Câncer, 8 de abril, Mato Grosso do Sul celebra as iniciativas da Casa Rosa e Casa Azul, projetos que têm se destacado na luta contra o câncer, oferecendo atendimentos gratuitos e humanizados à população. A Casa Rosa, voltada para o câncer de mama, já realizou mais de 9 mil atendimentos e diagnosticou 178 casos, sendo 40% em mulheres com menos de 40 anos. Em seu terceiro ano de atuação, o projeto tem percorrido bairros da capital e agora se expande para o interior do estado, levando exames e informações à comunidade.

Já a Casa Azul, dedicada ao câncer de próstata, está em seu primeiro ano e, com cerca de 400 atendimentos urológicos realizados, promove mutirões em áreas vulneráveis. Ambas as casas, idealizadas pelo médico e vereador Dr. Victor Rocha, trabalham para zerar filas de espera e garantir acesso à saúde de qualidade, com foco na prevenção e diagnóstico precoce. Neste ano, as ações itinerantes incluem cidades como Ladário, Aquidauana, Terenos e Corguinho, ampliando o alcance das iniciativas.

“Nosso objetivo é salvar vidas por meio da informação, acolhimento e tratamento rápido”, afirma o Dr. Victor Rocha, ressaltando a importância da prevenção neste 8 de abril.