Carreta da Saúde: Governo de MS entrega unidade para atendimento dos servidores da segurança pública

Para oferecer atendimento médico clínico, odontológico, oftalmológico, audiométrico e psicológico para os profissionais de segurança pública em todo o Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado entregou hoje (25) a unidade móvel ‘Carreta da Saúde’.

O governador Eduardo Riedel participou da entrega técnica da carreta, com investimentos de R$ 9 milhões, que inclui o custo de operação do projeto.

“A Carreta da Saúde é um exemplo de cuidado, carinho, atenção e, principalmente, respeito com o maior ativo que a segurança pública tem no Estado, que é o seu profissional. Todos os profissionais de segurança pública poderão acessar essa carreta nos mais diversos municípios para ter atendimento de saúde, odontológico, auditivo, visão, para que possam ser cuidados. É uma iniciativa inédita e a gente fica muito feliz de poder entregar isso para as forças de segurança porque a gente sabe o resultado que eles têm dado com o Estado”, disse Riedel.

A “Carreta da Saúde” é uma unidade móvel que foi adquirida por meio de convênio firmado entre Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), com investimentos do FNSP (Fundo Nacional de Segurança Pública).

“Apresentamos hoje o que tem de mais moderno no mundo, na área de assistência biopsicosocial. Essa carreta vai rodar todo o Mato Grosso do Sul, levando para os nossos policiais o que tem de melhor, não só em equipamento, mas também em assistência. Estarão médicos, dentistas, todos prontos para atender o nosso público”, disse o secretário Antonio Carlos Videira (Sejusp).

No veículo será oferecido atendimento de saúde para profissionais de todas as Forças de Segurança (policiais civis, policiais militares, policiais penais, peritos criminais, médicos legistas, agentes de polícia científica, agentes socioeducadores, bombeiros militares e servidores administrativos) do Estado. A ação é parte do CABS (Centro de Atenção Biopsicossocial da Sejusp).

“É uma sensação de dever cumprido. A carreta vai atender os servidores para poder manter sempre o atendimento de excelência para a nossa população sul-mato-grossense”, disse a sargento Marlize Soares Martins, do Corpo de Bombeiros Militar, que é habilitada para conduzir a carreta.

A Unidade Móvel iniciará suas operações em novembro, com foco na linha e faixa de fronteira, contemplando 13 cidades. A escolha estratégica atende rapidamente os profissionais expostos a condições de trabalho mais adversas, incluindo contrabando e tráfico de drogas.

O atendimento será realizado nos municípios de Dourados, Caracol, Sete Quedas, Porto Murtinho, Corumbá, Japorã, Bela Vista, Antônio João, Mundo Novo, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia e Paranhos.

A iniciativa representa um marco na valorização dos profissionais da segurança pública em Mato Grosso do Sul. A medida é uma resposta direta às demandas de saúde física e mental dos servidores, refletindo o compromisso do Governo do Estado, por meio da Sejusp, com a melhoria das condições de trabalho e bem-estar dos seus agentes, sobretudo aqueles em áreas mais distantes e de difícil acesso.

Também participaram da entrega o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Frederico Pouso Sallas e o secretário-adjunto de Justiça e Segurança Pública, coronel Ary Carlos Barbosa, além do delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio e o comandante-geral da PM, coronel Renato dos Anjos Garnes.

Investimentos

Desde 2023, o Governo de MS investiu aproximadamente R$ 152,8 milhões na Segurança Pública, abrangendo aquisição de equipamentos, armamentos, viaturas, modernização tecnológica e obras de construção e reforma de unidades em todo o Estado.