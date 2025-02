Caravina reafirma compromisso com MS na abertura do ano legislativo

Na manhã desta terça-feira (4), a ALEMS iniciou oficialmente suas atividades de 2025, com a solenidade de abertura da sessão legislativa. O evento contou com a presença do Governador Eduardo Riedel, autoridades estaduais, municipais e parlamentares.

A cerimônia foi marcada por uma revista à tropa da Polícia Militar e o hasteamento das bandeiras, momento de grande significado para o Estado. O Deputado Caravina, ao lado de outras autoridades, esteve presente na solenidade, que também incluiu a abertura dos trabalhos legislativos no plenário da ALEMS.

Em seu discurso, Caravina destacou seu compromisso renovado com a população sul-mato-grossense, ressaltando a importância de um trabalho comprometido com as necessidades do Estado. “Buscaremos sempre o melhor para nossa gente, com transparência, seriedade e respeito”, afirmou.

O deputado também enfatizou a necessidade de fortalecer o diálogo entre os diferentes setores do governo, reafirmando seu papel na busca por soluções que promovam o desenvolvimento e a qualidade de vida dos cidadãos de Mato Grosso do Sul. A ALEMS segue sendo um espaço fundamental para as decisões que impactam o futuro do Estado, e Caravina continua engajado nas pautas essenciais para sua população.