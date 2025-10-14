Campo Grande sediará 1º Encontro Centro-Oeste ICLEI Brasil

O município de Campo Grande (MS) será palco, entre os dias 22 e 24 de outubro, do 1º Encontro Regional Centro-Oeste do ICLEI Brasil. Com o tema “Biodiversidade e Clima”, a iniciativa marca um momento estratégico de mobilização para governos locais e parceiros da região, ampliando o diálogo em torno de soluções sustentáveis no contexto da COP30, que será realizada em novembro, em Belém/PA.

O evento será sediado no Auditório da Faculdade Senai da Construção e reunirá gestores municipais e estaduais, representantes do governo federal, da academia, do setor privado e da sociedade civil. A programação prevê palestras, mesas-redondas, oficinas e visitas técnicas, abordando temas como federalismo climático, mitigação e adaptação, transição energética, soluções de zero carbono e integração entre clima e biodiversidade.

Para o Diretora-Executiva da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Mariana Massud, sediar o encontro reforça o papel de Campo Grande como referência regional em ações climáticas. “Estamos avançando nas diversas temáticas sobre meio ambiente. O debate com os municípios do Centro-Oeste será importante para a troca de experiências exitosas e fortalecimento de redes”.

“A região Centro-Oeste, por sua riqueza socioambiental, tem muito a contribuir para a agenda global de clima e biodiversidade. Este Encontro fortalece a cooperação entre diferentes níveis de governo e setores da sociedade, condição fundamental para avançarmos em soluções sustentáveis e justas rumo à COP30, em Belém, e também para a realização da COP15 da Convenção sobre Espécies Migratórias (CMS), que acontecerá em Campo Grande, em 2026”, declara Rodrigo Perpétuo, Secretário Executivo do ICLEI América do Sul.

Campo Grande como anfitriã

Associada ao ICLEI desde 2023, Campo Grande tem se consolidado como referência em práticas sustentáveis no Centro-Oeste. A cidade já sediou iniciativas da rede, como o workshop “Inovação Agrícola e Adaptação Climática”, realizado em 2024, que reuniu especialistas para debater soluções integradas de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável no Pantanal.

Contexto regional e global

A realização do Encontro acontece em um cenário de urgência global. A última década foi marcada por recordes históricos de temperatura e intensificação de eventos climáticos extremos, enquanto a região Centro-Oeste desempenha papel crucial por abrigar biomas de relevância mundial, como o Cerrado e o Pantanal.

O encontro também reforça compromissos estabelecidos em marcos internacionais, como o Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal, e nacionais, como a atualização da NDC brasileira em 2024, que ampliou a cooperação entre União, estados e municípios para reduzir emissões e fortalecer políticas ambientais.

Sobre os Encontros ICLEI Brasil

Os Encontros Regionais têm como objetivo promover o intercâmbio de experiências, disseminar boas práticas e destacar a contribuição dos governos subnacionais no enfrentamento da emergência climática. A agenda se alinha aos cinco caminhos estratégicos do ICLEI: cidades zero carbono, resilientes, baseadas na natureza, circulares, equilibradas e centradas nas pessoas.

Serviço

1º Encontro Centro-Oeste ICLEI Brasil

Data: 22 a 24 de outubro de 2025

Local: Auditório da Faculdade Senai da Construção – Avenida Rachid Neder esquina com a Rua Caxias do Sul

Inscreva-se: https://bit.ly/48La6P9