quinta-feira, 4/12/2025

Campo Grande registra 15.388 empregos em outubro, aponta Caged

Panorama nacional do emprego formal

Milton
Publicado por Milton

O mercado de trabalho formal na região de Campo Grande registrou 15.388 admissões e 15.220 demissões em outubro, gerando um saldo positivo de 168 novos empregos. A maior parte das contratações foi de homens (60,86%) e trabalhadores com ensino médio completo (61,96%).

A faixa etária predominante entre os novos contratados foi de 18 a 24 anos, enquanto os setores que mais geraram empregos foram serviços, comércio e construção. No cenário nacional, o Brasil criou 85.147 empregos formais, com destaque para os serviços, comércio e indústria de transformação.

O trabalho temporário também apresentou crescimento, com previsão de 535 mil novos contratos até o final do ano, impulsionado pelo Natal, Black Friday e férias escolares. Esse modelo tem se mostrado uma porta de entrada para efetivação, com cerca de 20% dos temporários sendo contratados definitivamente.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Vereadora Luiza Ribeiro integra comissão especial para apurar aplicações do IMPCG no Banco Master

ANELISE PEREIRA - 0
A Câmara Municipal instaurou, na sessão ordinária desta terça-feira (02), a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização para investigar as aplicações financeiras realizadas pelo...
Leia mais

SUS terá teleatendimento em saúde mental

Milton - 0
Jogos e apostas eletrônicas, conhecidos como bets, têm impactado negativamente a saúde financeira e mental de muitos brasileiros. Diante desse cenário, os ministérios da...
Leia mais

Abel Ferreira confirma permanência no Palmeiras: “Minha palavra vale mais que uma assinatura”

Milton - 0
Abel Ferreira garantiu nesta quinta-feira que continuará no Palmeiras em 2026, mesmo sem ter assinado a renovação de contrato que vai até dezembro de...
Leia mais

VÍDEO: Carreta vira na AV. Cônsul Assaf Trad

Milton - 0
Um acidente envolvendo uma carreta deixou o trânsito lento e tumultuado na tarde de terça-feira (2) na Avenida Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande....
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia