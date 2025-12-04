Campo Grande registra 15.388 empregos em outubro, aponta Caged

O mercado de trabalho formal na região de Campo Grande registrou 15.388 admissões e 15.220 demissões em outubro, gerando um saldo positivo de 168 novos empregos. A maior parte das contratações foi de homens (60,86%) e trabalhadores com ensino médio completo (61,96%).

A faixa etária predominante entre os novos contratados foi de 18 a 24 anos, enquanto os setores que mais geraram empregos foram serviços, comércio e construção. No cenário nacional, o Brasil criou 85.147 empregos formais, com destaque para os serviços, comércio e indústria de transformação.

O trabalho temporário também apresentou crescimento, com previsão de 535 mil novos contratos até o final do ano, impulsionado pelo Natal, Black Friday e férias escolares. Esse modelo tem se mostrado uma porta de entrada para efetivação, com cerca de 20% dos temporários sendo contratados definitivamente.