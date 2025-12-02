Campo Grande recebe Festival de Dança da Melhor Idade

O Festival de Dança Coreografada da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul acontecerá no dia 3 de novembro, no Teatro Glauce Rocha, em Campo Grande. Com início marcado para as 13h30, o evento reunirá 179 participantes, dos quais 159 são mulheres e 20 homens. As apresentações serão divididas nas categorias Dança Folclórica, Dança Regional e Dança Livre, destacando a diversidade cultural dos idosos.

A iniciativa, promovida pela Fundesporte e pela Setesc, visa fortalecer o bem-estar e a inclusão social dessa faixa etária. Segundo Paulo Ricardo Martins Nuñez, diretor-presidente da Fundesporte, o festival é uma oportunidade valiosa para incentivar uma vida ativa e saudável entre os idosos. “O protagonismo dos nossos idosos-atletas é essencial”, afirmou.

Karina Pereira Quaini, diretora do festival, também ressaltou a importância do evento. “Queremos que esses idosos se sintam acolhidos e motivados a se movimentar, o que é crucial para sua qualidade de vida”, destacou. O festival será encerrado com um baile às 20h, na sede da Associação Nipo-Brasileira de Campo Grande.

Abertura

Evento: Festival de Dança Coreografada da Melhor Idade de MS

Data: 3 de novembro (quarta-feira)

Horário: 13h30

Local: Teatro Glauce Rocha – UFMS

Endereço: Rua UFMS, S/N – Bairro Universitário