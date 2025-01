Campo Grande ocupa 10º lugar no Ranking de Qualidade da Educação entre as capitais do Brasil

Campo Grande está em 10º lugar no Ranking de Qualidade da Educação entre as capiais brasileiras, avançando 9 posições em relação à análise anterior. Os dados são do Centro de Liderança Pública (CLP), responsável por avaliar a competitividade dos municípios brasileiros no Ranking de Competitividade dos Municípios.

A Prefeitura de Campo Grande tem realizado investimentos tanto pedagógicos quanto em infraestrutura nas 206 escolas municipais, visando o fortalecimento da Rede Municipal de Ensino (REME). Nos últimos três anos, foram entregues materiais, como brinquedos e parquinhos para a educação infantil, troca dos mobiliários, incluindo as carteiras dos alunos, e o município ampliou em mais de 6.600 o número de vagas na rede municipal. Além disso, houve valorização dos professores por meio de concurso público, pagamento do piso salarial e promoções com plano de cargos e carreiras.

Programas como o “Aprender Mais”, que atendeu 8,7 mil alunos com aulas de reforço, são destaques que contribuirão para uma melhoria ainda maior nas notas em futuras análises e indicadores.

Para a prefeita Adriane Lopes, investir em educação é fundamental para o desenvolvimento da capital. “A Prefeitura continuará investindo na qualidade do ensino e no desenvolvimento de políticas públicas educacionais que impactam diretamente o futuro dos nossos estudantes. A gestão vai ampliar ainda mais o número de vagas, com a retomada de obras paralisadas e a continuidade das reformas para a melhoria dos prédios já existentes, além de seguir com projetos que têm se mostrado eficazes, como as aulas de reforço nos contraturnos e atividades extracurriculares”, afirmou a prefeita.

O Ranking de Competitividade dos Municípios aborda diversos temas, analisando o desempenho dos serviços educacionais com a qualidade desses serviços.

De acordo com o CLP, o objetivo é garantir que os municípios não ofereçam apenas acesso à educação, mas também assegurem a excelência no ensino fornecido. A qualidade da educação é uma métrica essencial para avaliar a competitividade de um município, pois, além de impactar diretamente a qualidade de vida, ela molda valores sociais e forma futuros profissionais para o mercado de trabalho. Por isso, Campo Grande se destaca positivamente entre os demais municípios, e a gestão continuará tendo a educação como uma prioridade, impulsionando um futuro melhor.

Compromisso Nacional com a Alfabetização

Em 2024, a gestão municipal de Campo Grande também conquistou o Selo Ouro no “Compromisso Nacional com a Alfabetização” do Ministério da Educação (MEC). Além disso, em janeiro de 2025, a Escola Municipal Professor José de Souza foi classificada no concurso federal da Controladoria Geral da União (CGU), destacando-se no Programa Escola Cidadã.

Este é mais um exemplo de como a cidade está focada em políticas públicas eficazes e inovações educacionais. A Prefeitura tem transformado o setor, garantindo maior inclusão, melhorias no aprendizado e projetos de destaque, como o Plano de Mobilização – Escola Cidadã, que envolveu mais de 1.300 alunos no combate ao cyberbullying.

A Escola Municipal Professor José de Souza, popularmente conhecida como Zezão, localizada no Bairro Oliveira III, foi classificada entre os 27 melhores projetos do Brasil no concurso da CGU, destacando-se entre 5.194 títulos inscritos de todo o país. No total, 1.970 escolas participaram do concurso.