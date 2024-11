Campo Grande celebra dia do empreendedorismo feminino com oficina natalina que incentiva a capacitação profissional

Em comemoração ao Dia do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro, a Prefeitura de Campo Grande está organizando dois dias de capacitação nas incubadoras municipais Mário Covas e Zé Pereira. As ações que têm como compromisso fomentar o protagonismo feminino no mercado de trabalho e impulsionar a economia local vão acontecer nos dias 14 e 18 de novembro, a partir das 14 horas.

Entre as atividades promovidas, destaque para a Oficina de Natal que vai ensinar a fazer penduricalhos de anjo natalino e enfeites de boneco de neve. Valorizados por sua exclusividade e toque artesanal, os enfeites são uma excelente iniciativa para quem busca uma renda extra no fim do ano. Além disso, são fáceis de personalizar e são produzidos com materiais acessíveis, como feltro, tecido e fitas, tornando o custo de produção baixo. Também haverá uma exposição de empreendedoras femininas da economia criativa, que vão expor seus produtos e contar seus cases de sucesso.

A prefeita Adriane Lopes destaca a importância do empreendedorismo feminino para o desenvolvimento econômico de Campo Grande. “Sabemos que as mulheres são peças-chave no empreendedorismo local, e nosso objetivo é criar condições favoráveis para que elas possam prosperar e contribuir ainda mais para a nossa economia. Essas iniciativas são um passo importante para reconhecermos e incentivarmos o talento feminino na nossa cidade”, afirma.

Além das iniciativas citadas, os participantes vão poder aproveitar os serviços ofertados na Sala do Empreendedor, que somente neste ano realizou mais de 3,9 mil atendimentos a mais de 2,4 MEIS (Microempreendedor Individual). Os atendimentos vão desde a emissão dos documentos essenciais citados a orientações sobre financiamentos e linhas de crédito, por exemplo. Os serviços são gratuitos e não precisam ser agendados.



Comemoração ao Dia do Empreendedorismo Feminino

14 de Novembro, a partir das 14 horas

· O que vai ter? Oficina de Natal e Exposição de empreendedoras femininas da economia criativa

· Onde vai ser? Incubadora Municipal Mário Covas, Rua Leandro da Silva Salina, 668 – Mário Covas

· Como tiro dúvidas? 4042-0497, Ramal 2427 e 2428



18 de Novembro, a partir das 14 horas

· O que vai ter? Oficina de Natal e Exposição de empreendedoras femininas da economia criativa

· Onde vai ser? Incubadora Municipal Zé Pereira, Rua Eugênio Perón, 676 – Jardim Zé Pereira

· Como tiro dúvidas? 4042-0497, Ramal 2425 e 2426