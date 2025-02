Caminhão sem freio atropela e mata 13 bois em Paraíso das Águas

Na última semana, um caminhão desgovernado causou um acidente que resultou na morte de 13 bois no distrito de Pouso Alto, em Paraíso das Águas. O motorista, que procurou a polícia para registrar o ocorrido, relatou que perdeu os freios do veículo e, para evitar uma colisão com outros carros, desviou e atropelou os animais durante a travessia na rodovia. O momento do acidente foi registrado em vídeo por outro motorista que aguardava a passagem do gado.