Caminhada pela vida contra o aborto ocorrerá neste domingo

A Rede Sul-mato-grossense em Defesa da Vida e da Família e parceiros estão promovendo a Caminhada Pela Vida contra o Aborto 2024 cuja concentração será na Praça do Rádio Clube neste comingo, 03 de novembro de 2024 às 8h30.

O evento se destina à manifestação pacífica de pessoas de todas as idades cuja pauta única será a “Valorização da vida desde a concepção até a morte natural e defender a vida contra o aborto”.

O trajeto da caminhada se iniciará na Rua Barão do Rio Branco junto a Praça do Rádio Clube, passará pela Rua Dr. Arthur Jorge, Av. Afonso Pena, Rua 14 de Julho e Rua Barão do Rio Branco até a Praça do Rádio Clube. As ações serão finalizadas em torno das 10h.

Em diversas cidades do país, tais como Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Dourados (MS), São Paulo (SP), São Luís (MA), Florianópolis (SC), Anápolis (GO), Teresina (PI), dentre outras, nos meses de outubro e de novembro as ações foram e continuarão sendo caminhadas, buzinaços, carreatas e outros atos públicos, com o objetivo de concientizar as famílias e a sociedade o reconhecimento do sentido e valor da vida humana em todos os seus momentos.

De acordo com Michele Giongo, presidente da Rede Sul-Mato-Grossense em Defesa da Vida e da Família, “é necessário conscientizar as pessoas sobre o valor da vida humana desde a concepção até o seu fim natural. Cada ser humano é único e irrepetível e seu valor é intrínseco. É importante que as mulheres sejam apoiadas e protegidas para que possam ser as primeiras defensoras de seus filhos. Queremos salvar as duas vidas, da mãe e do bebê, e com elas salvar a família e toda a sociedade. As mulheres não precisam de aborto, elas precisam de apoio para terem seus filhos e cuidar deles”.

A próxima ação será no mês de março por ocasião do Dia Internacional do Nascituro que é dia 25 de março.