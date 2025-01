Câmera registrou briga antes da morte de caminhoneiro em motel no Taveirópolis

Câmera de monitoramento registrou o exato momento da briga que pode ter motivado a morte do caminhoneiro de 32 anos, na tarde desta quarta-feira (08), em um motel na Avenida Tiradentes, região do bairro Taveirópolis, em Campo Grande.

Nas imagens, o caminhoneiro aparece tentando correr da travesti, mas ela o persegue, quando em determinado momento, ela o encurrala e disfere vários socos contra o rapaz, que ainda tenta se defender das agressões. Em seguida a imagem é interrompida.

Segundo informações, foi a própria vítima que acionou a Polícia Militar, informando que estava sendo agredida pela Travesti, mas quando os policiais chegaram no local, ela já estava sem os sinais vitais. O Corpo de Bombeiros chegou a ir ao local, mas apenas constatou o óbito. A Polícia Civil esteve no local e o caso passou a ser investigado.



Confusão

O caminhoneiro, de 32 anos, chegou a lutar com a travesti no motel na Avenida Tiradentes, no bairro Taveirópolis, em Campo Grande. O homem foi encontrado morto próximo a um dos portões de saída do estabelecimento, na tarde desta quarta-feira (8).

A reportagem apurou que um rapaz também foi preso, assim como a travesti, após estar presente no mesmo quarto em que estavam a vítima e a suspeita. Eles serão encaminhados para a delegacia após a finalização dos trabalhos no local dos fatos.

Ainda conforme apuração, há a possibilidade da briga ter sido provocada pela utilização de drogas no quarto por parte do caminhoneiro. O homem teria deixado o caminhão num posto de combustível, na BR-163, e acionado um aplicativo de corrida para buscar a travesti na casa dela.

De lá, eles partiram para o motel, onde teriam chegado por volta das 7h. Já o outro rapaz, teria se apresentado no local por volta das 8h.

Em determinado momento, teria havido a briga entre a vítima e a suspeita. O caminhoneiro, inclusive, teria ligado para a Polícia Militar informando que estava sendo agredido pela travesti, mas quando os policiais chegaram no local, ele já estava sem os sinais vitais. O Corpo de Bombeiros chegou a ir ao local, mas apenas constatou o óbito. O caso segue sob investigação e a Polícia Civil e a Polícia Científica estão realizando os trabalhos de praxe.







fonte: topmidianews