Câmara cria Comissão para defender contribuintes sobre IPTU 2026

Em Campo Grande, vereadores formaram nesta segunda-feira (5) uma Comissão Técnica para apurar possíveis irregularidades no aumento do IPTU 2026, surpreendendo contribuintes com reajustes acima do esperado. A comissão, presidida por Rafael Tavares, inclui vereadores Dr. Lívio, Neto Santos, Leinha, André Salineiro, Luiza Ribeiro, Veterinário Francisco e Beto Avelar, e tem a missão de ouvir a sociedade civil e propor soluções. Entidades como CDL, Secovi e Creci participaram da reunião, que discutiu descontos à vista, reajuste pelo IPCA-E e maior transparência nas alíquotas. Também foi debatida a taxa de lixo e seu possível desmembramento do carnê do IPTU.

O secretário de Governo, Ulisses Rocha, afirmou que casos com irregularidades podem ser analisados individualmente. O presidente da Câmara, Papy, autorizou sessão extraordinária caso sejam necessárias alterações legais. Segundo Dr. Lívio, a ação visa responder às queixas de aumentos abusivos. A comissão seguirá reunida com a Procuradoria Jurídica e técnicos da Prefeitura. O objetivo é garantir a defesa dos contribuintes sem comprometer a legalidade. Novas propostas e ajustes serão apresentados à população nos próximos dias.