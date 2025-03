Brasileiros são presos com 6,5 toneladas de cocaína em Portugal

A Polícia Judiciária de Portugal anunciou, na última terça-feira (24), a apreensão de 6,5 toneladas de cocaína em um semissubmersível interceptado a cerca de 3 mil km de Lisboa. A operação, chamada Nautilus, contou com a colaboração de várias forças internacionais, como a Marinha e a Força Aérea portuguesas. Além da Guarda Civil espanhola e da Drug Enforcement Administration dos Estados Unidos.

A embarcação, proveniente da América do Sul, transportava drogas com destino à Europa, com Portugal e Espanha como principais pontos de entrada. Cinco pessoas foram presas, incluindo três brasileiros, um colombiano e um espanhol. Segundo as autoridades, a embarcação era de uma facção criminosa transnacional, e a apreensão representou um grande golpe contra o tráfico europeu.

O caso gerou destaque internacional, especialmente pela complexidade da operação e pela importância do resultado na luta contra o narcotráfico. A investigação continua com o apoio de países parceiros.