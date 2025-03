Brasil vence a Colômbia nos acréscimos e assume a vice-liderança

A Seleção Brasileira conquistou uma vitória suada contra a Colômbia por 2 a 1, na quinta-feira (20), no Mané Garrincha, em Brasília. O Brasil iniciou o jogo com muita pressão e, aos 3 minutos, Raphinha fez grande passe para Vini Jr., que sofreu pênalti. O próprio atacante converteu com categoria e colocou a Seleção em vantagem. No entanto, aos 40 minutos do primeiro tempo, Luis Díaz empatou para os colombianos após passe de James Rodríguez.

Na etapa final, apesar de dificuldades para quebrar a defesa adversária, o Brasil manteve a pressão. Aos 53 minutos, nos acréscimos, Vini Jr. foi o herói ao marcar um golaço de fora da área, garantindo os três pontos para a equipe de Dorival Júnior. Com o triunfo, o Brasil chega aos 21 pontos e ocupa a segunda posição das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026.

O próximo desafio será contra a líder Argentina, no dia 25 de março, em Buenos Aires, um confronto chave para a classificação brasileira.