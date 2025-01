Brasil faz história, vence a Suécia e avança às quartas do Mundial de Handebol pela primeira vez

Em uma partida épica, a seleção brasileira de handebol fez história ao vencer a Suécia por 27 a 24, garantindo sua classificação para as quartas de final do Mundial de Handebol de 2025. Pela primeira vez, o Brasil avança para a fase decisiva do torneio, uma conquista inédita que veio com uma rodada de antecedência.

O time verde e amarelo dominou a partida desde o início, abrindo uma vantagem confortável de 5 a 1 logo nos primeiros minutos. O goleiro Rangel, com impressionantes 20 defesas, foi o destaque, ajudando a segurar a pressão da tradicional equipe nórdica, que apesar de reagir, não conseguiu empatar em nenhum momento.

Com a vitória, o Brasil, que já soma seis pontos no Grupo III do Main Round, assegura sua vaga nas quartas de final e não pode mais ser ultrapassado pela Suécia, que segue com quatro pontos. Agora, o Brasil aguarda o duelo contra a Espanha no próximo domingo para definir sua posição no grupo e seu adversário na próxima fase. Se vencer, pode até terminar como líder do grupo.

Essa é a 17ª participação do Brasil em Mundiais de Handebol, e a melhor classificação até então havia sido o nono lugar em 2019. Com a classificação inédita para as quartas, a seleção brasileira entra para a história do esporte nacional.