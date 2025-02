Bombeiros realizam parto no Assentamento São Gabriel

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá ajudou no parto de uma mulher de 24 anos, na madrugada desta terça-feira, 18, no assentamento São Gabriel. O bebê, um menino chamado Bryan, nasceu com o auxílio dos bombeiros após o chamado à Central de Operações 193.

A guarnição composta pelos sargentos Marti e Dutra e pelo soldado Vernochi, recém-formado, realizou os primeiros atendimentos, monitorou os sinais vitais da mãe e do recém-nascido, e em seguida, levou ambos para a Maternidade de Corumbá. Para o soldado Vernochi, foi a primeira experiência em atendimento a uma parturiente e uma grande emoção devido às dificuldades de acesso ao local.

Agora, mãe e filho recebem cuidados médicos na maternidade, onde devem permanecer sob observação.