Beto Pereira libera mais de R$ 36 milhões em emendas e se destaca na bancada federal de MS

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) obteve o maior volume de emendas da bancada federal de Mato Grosso do Sul em 2025, com R$ 36.790.692 empenhados, alcançando 98,70% de liberação de recursos. Os investimentos foram destinados a diversas áreas como: Infraestrutura, Saúde, Assistência Social, Cultura, Educação, Esporte, Turismo e Segurança Pública.

O parlamentar ressalta que os repasses são frutos de um diálogo constante, resultado de suas visitas aos 79 municípios e ao gabinete em Brasília, que recebe constantemente prefeitos, vereadores e representantes de diversas entidades. “Em cada visita, ao ouvir as demandas, tenho plena confiança de que os recursos estão sendo aplicados de forma eficaz”, afirmou.

Recursos chegando a população



O deputado enfatizou a importância do programa MS Ativo Municipalismo, que oferece um espaço de discussão com o governador e promove a descentralização dos investimentos.

As iniciativas já geram impacto. Em Anastácio, por exemplo, R$ 1,7 milhão destinado à Saúde foi essencial para a remuneração do Piso da Atenção Básica. Além de entrega de ambulância e dois ônibus escolares, fruto de uma aquisição pelo governo do estado. Para 2026, Beto anunciou R$ 800 mil para a construção do “Lar dos Idosos” na cidade.

“Esses recursos nos ajudam a oferecer o melhor atendimento à saúde para a nossa população, e quero agradecer Beto, ao amigo de Anastácio”, disse Cido.

Em Pedro Gomes, uma emenda de R$ 1,5 milhão, junto a R$ 1 milhão da Câmara Municipal, viabilizou a pavimentação da Avenida Maicon Feitosa, já em andamento. “Fiquei satisfeito em ver a obra avançar, garantindo benefícios diretos para a população”, celebrou Beto, que esteve em Pedro Gomes no evento de celebração dos 62 anos da cidade.

Além disso, Beto assegurou R$ 13 milhões para recapeamento no Conjunto Radiante e asfalto na Vila do Cascalho, parcerias que visam melhorar a infraestrutura nas áreas atendidas. Os municípios do estado seguem recebendo atenção e apoio direto do deputado, que reafirma seu compromisso com o desenvolvimento local.

Diversos recursos foram destinados à educação. Entre as instituições contempladas estão a Escola Estadual Aracilda Cícero Correa da Costa, em Paranaíba, que recebeu R$ 198 mil e várias escolas de Ponta Porã, que foram beneficiadas com R$ 99 mil cada uma: a Escola Estadual Mendes Gonçalves, a Escola Estadual Geni Marques Magalhães, a Escola Estadual Deputado Fernando Cláudio Capiberibe Saldanha, a Escola Estadual Adê Marques, a Escola Estadual Nova Itamarati, a Escola Estadual João Brembatti Calvoso e a Escola Estadual Coronel Ramiro Noronha. Além disso, a Escola Estadual João Vitorino Marques, em Aral Moreira, também recebeu R$ 99 mil.