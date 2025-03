Beto Pereira impulsiona retorno dos voos comerciais em Dourados

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) anunciou que Dourados está prestes a retomar os voos comerciais após a entrega da nova pista do aeroporto municipal e a assinatura da licitação para a construção de um novo terminal de passageiros. O evento, realizado na última sexta-feira (14), contou com a presença do governador Eduardo Riedel e de ministros como Silvio Costa Filho, Simone Tebet e Sônia Guajajara.

A pista reformada agora aguarda homologação para receber aeronaves de maior porte, o que permitirá a retomada dos voos comerciais, interrompidos há quase quatro anos. Beto Pereira destacou a importância da obra, que beneficiará toda a macrorregião. Além disso, o terminal, orçado em R$ 39 milhões, foi discutido em audiências com o Ministério da Aviação Civil.

O ministro Silvio Costa Filho também anunciou investimentos federais de R$ 600 milhões para a aviação no Brasil, incluindo melhorias em outros aeroportos do estado. O evento, que também celebrou outras entregas em Dourados, reafirmou o compromisso com o desenvolvimento da infraestrutura local.