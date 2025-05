Bandido morre em confronto com a PM em MS

Na manhã desta terça-feira (6), um jovem de 24 anos morreu após entrar em confronto com um policial militar na rodovia MS-306, em Chapadão do Sul. O criminoso era natural de União dos Palmares/AL. O alagoano foi baleado durante a troca de tiros. Ele chegou a ser socorrido por policiais militares no local e, em seguida, transferido para uma viatura dos Bombeiros, que o levou até o Hospital Municipal da cidade.

Durante o trajeto, o rapaz sofreu uma parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços da equipe médica para reanimá-lo, ele não resistiu e teve a morte confirmada na unidade de saúde. O Comando da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) informou que mais detalhes sobre o caso só serão divulgados após a conclusão dos procedimentos administrativos e da confecção do Boletim de Ocorrência.

A ocorrência será investigada para apurar as circunstâncias do confronto.