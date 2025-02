Bahia recontrata atacante Kayky por empréstimo

O Bahia confirmou, nesta sexta-feira, o retorno do atacante Kayky, de 21 anos, que chega por empréstimo do Manchester City até o fim da temporada. A contratação ocorre após a saída de Biel para o Sporting, de Portugal, e visa repor a vaga do jogador.

Kayky já teve uma passagem pelo Tricolor em 2023, quando disputou 28 jogos, marcando quatro gols e oferecendo cinco assistências. Seu momento mais marcante foi no clássico Ba-Vi, quando fez um gol decisivo. Após uma lesão no joelho que o afastou por alguns meses, o atacante passou a defender o Sparta Rotterdam, da Holanda, onde jogou sete vezes.

O jogador iniciou sua carreira no Fluminense, chamando a atenção com boas atuações nas divisões de base, e foi vendido ao City em 2021 por €10 milhões.