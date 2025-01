Atletas Olímpicos Brasileiros recebem medalha do Exército em cerimônia especial.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condecorou a judoca Beatriz Souza, campeã olímpica de Paris, com a Medalha Exército Brasileiro, durante uma cerimônia em Brasília no Dia do Soldado. Também foram homenageados o judoca Guilherme Schmidt e a jogadora de vôlei Natália Araújo, medalhistas de bronze nos Jogos Olímpicos de 2024. Eles fazem parte do Programa Atletas de Alto Rendimento, do Ministério da Defesa, que oferece apoio médico, fisioterapia, nutrição e instalações esportivas.

A Medalha Exército Brasileiro distingue cidadãos com serviços de destaque em prol da Força. No evento, também foram homenageados cerca de 34 mil militares que participaram do resgate após as enchentes no Rio Grande do Sul, com o 2° Batalhão de Aviação do Exército recebendo a Medalha do Pacificador.

O Dia do Soldado celebra o nascimento do Duque de Caxias, patrono do Exército. Presentes na cerimônia, além do presidente Lula, estavam autoridades como os presidentes do Senado e da Câmara e ministros de Estado.