As Dez Mais

Quarta-feira, 15 de maio de 2019

Primeira:

Manhã começa triste com a morte dos drs. Pedro Arnaldo dos Santos e Dra. Silvana Maria Pizzo. Pedro – que era piloto há 20 anos – decolou esta manhã do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, e vendo as condições meteorológicas desfavoráveis tentou voltar, mas ao bater na pista o avião explodiu. Pedro era um dos sócios da Ultramedical.

Segunda:

Marco Aurélio Santullo foi nomeado ontem diretor executivo da Anater, órgão que pertence ao Ministério da Agricultura. Quem tem madrinha não morre pagão.

Terceira:

As redes sociais estão batendo duro, doído e colocado no STF. Ontem rodou a postagem dizendo que Lagosta deveria ser o novo símbolo do Guardião da nossa Constituição: E definiram por quê: A lagosta vive nas costas do Brasil, anda pra trás e tem ‘merda’ na cabeça.

Quarta:

Alcides Bernal foi visto ontem lá prás bandas da Governadoria pedindo arrego. Não foi recebido pelo Governador, mas dizem que foi tratado com indiferença por todos. Bernal precisa aprender uma coisa: Em porta de político cassado e sem mandato, nem o vento bate.

Quinta:

É pequena a quantidade de professores que se vacinaram este ano contra a gripe. Comenta-se que se o desinteresse persistir, na próxima campanha é bem provável que os servidores da Educação percam esse privilégio.

Sexta:

Por praticarem irregularidades funcionais, dois Guardas Municipais foram demitidos da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social da Prefeitura de Campo Grande. As demissões saíram publicadas ontem, no DIOGRANDE.

Sétima:

Hoje é quarta-feira, dia de duas poderosas novenas em Campo Grande. A Novela Poderosa desatadora de nós, no Santuário do Bom Jesus, na Angelo Cerenza, no bairro Guanandi, oficiada pelo Pe. Ze Maria, e a novena do Perpétuo Socorro, na Afonso Pena.

Oitava:

Hoje é “Dia das mães” no Paraguai que ontem festejou o aniversário da sua independência. Às mães paraguaias o nosso carinho.

Nona:

Descoberto o multimilionário da Mega-sena de sábado que levou sozinho 289 milhões. Ele ‘é’ pernambucano, fez uma aposta simples pela internet de R$ 3,50 reais. O nome não foi divulgado.

Décima:

PMA flagrou uma contrabandista com 160 canários-peruanos presos ilegalmente em gaiolas. Ela disse que cobrou 50 reais por canário para escondê-los. Além da “cana” a mulher vai ter que pagar R$ 34 mil pra sair da gaiola. Bem feito!.

CHICOTADA DO DIA!.

Diretora e coordenadora do Zedu resolveram suprir a falta de dinheiro da Secretaria de Educação montando uma jogatina e usando professoras nomeadas como cambistas. A grana vai direto para um “Caixa Dois” administrado pelas “banqueiras”. Dizem que a Secretária de Educação sabe e está fazendo vistas grossas para a irregularidade. Comenta-se que a simples transferência de um parquinho custou para as “banqueiras” R$ 20 mil reais. Tudo isso acontecendo e o Ministério Público não está nem aí. Essa turma merece ‘tripla chicotada’.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Kátia Motti; Fernanda Ovelar; Adriana Siravegna; Thiê Higuchi e nosso querido Ary Rigo que retornou de S. Paulo e está em convalescência recebendo o carinho da família e a atenção dos amigos.

MEUS AMIGOS:

Irwing Ferreira; Dra. Maria de Lourdes Cano, Corregedora do Detran/MS; Cel. Marcos; Quirino Picolli; Profas: Paola de Lima e Mirian Janú, da Escola Hércules Maymone; Valdir Japonês; Flávio Henrique Leite, da Federação de Automobilismo de MS; Neudes Ribeiro; Gilmar, da Colibri Sinalização Viária; Pessoal da Mecânica Modesto; Sr. Luacir.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

