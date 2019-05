As Dez Mais

Sexta-feira, 10 de Maio de 2019.

Primeira:

Inacreditável, mas é verdade. O deputado estadual Barbosinha disse que “O governo precisa enfrentar com naturalidade a ‘Operação Nota Zero’ da Polícia Federal que efetuou busca e apreensão na Secretaria Estadual de Educação”.

Segunda:

No meio desse rolo na Operação ‘Nota Zero’ está o empresário Eduardo Serrano, irmão da ex-deputada Federal e ex-Conselheira do Tribunal de Contas Marisa Joaquina Serrano. Aliás, se for coisa errada e o “Dudú” não estiver no meio, não ‘é’ coisa errada.

Terceira:

Os eleitores precisarão ser mais atentos na próxima eleição para escolher seus candidatos. O STF decidiu que o mandato de deputados estadual ou federal e senadores é inviolável.

Quarta:

Muita gente reclamando e brava com o voto dado pelo senador Nelsinho Trad que para tirar o COAF das mãos do ex-juiz e ministro da Justiça Sérgio Moro.

Quinta:

Olha o que a droga faz: um brasileiro surtou sob efeito de drogas, enfiou a mão no olho esquerdo e o arrancou. O outro olho, pressionado, acabou explodindo. De homem são ele ficou irremediavelmente cego. Isso aconteceu em Cidade do leste, no Paraguai, vizinha de Foz de Iguaçu-Pr.

Sexta:

Juiz do Piaui suspendeu a compra de 400 mil cadeiras e 2 mil pênis de borracha que seriam comprados pela Universidade Estadual do Piaui. Chamou a atenção o fato daquela universidade possuir 28 mil alunos, o que dá uma proporção de 14 carteiras por aluno. Isso é uma vergonha.

Sétima:

Revista “O Consumidor” que circula neste final de semana dá um “pega” no vereador Wellington e no deputado Federal Tio Trutis. A capa está simplesmente um barato. Parabéns.

Oitava:

Ouvidoria da Prefeitura de Campo Grande recebeu denúncia de que no Posto do Tiradentes inventaram mais uma: Preferencial para receber vacina contra a gripe tem que ter acima de 80 anos. Essa nem eu acreditei.

Nona:

O povo está desacorçoado de esperar melhoria nos transportes coletivos, por isso está optando por meios de transportes mais rápidos e mais baratos como: Uber, Urban e 99; bicicletas elétricas, biz, motos, etc. O Consórcio está pedindo que a passagem vá a R$ 4,46. Coletivos tendem a desaparecer da vida urbana. Essa é uma realidade.

Décima:

Com taxas que são verdadeiros “pregos” os cartórios do nosso estado faturaram no ano passado 250 milhões. Desse total 30% vai para os cartorários o que significa que os tabeliães faturaram R$ 75 milhões de comissão. Desnecessários diante da modernidade, cartórios podem estar com os dias contados.

CHICOTADA DO DIA!

Há quase 4 anos o ex-prefeito Alcides Bernal foi denunciado pelo Ministério Público Federal e a CGU pelo desvio de mais de R$ 600 mil reais de verba federal da merenda escolar. A denúncia permanece dormitando na Justiça Federal sem qualquer providência. Isso merece ‘tripla’ chicotada!.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Dr. Afife Mohamad Haji; A bela Gabriela Rojas; Dr. José Couto Vieira Pontes; nosso querido José Simão Abrão – o Troncoso e Gleide Flores.

MEUS AMIGOS!

Gilmar e Andréia Olarte; Empresário Paulo Raff; Beth e Luciano da MetalLu Usinagem; Sr. Rubão do São Conrado; Ver. Ademir Santana; Delegada Dra. Maria de Lourdes Cano, da Corregedoria do Detran; Des. João de Deus, do TRT/MS; Carlos Alberto Assis; Pedrinho Pedrossian Neto, secretário de Finanças da Prefeitura de Campo Grande; Ex-deputado estadual Lauro Davi; Sérgio de Paula.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários