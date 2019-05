As Dez Mais

Segunda-feira, 06 de maio de 2019.

Primeira:

O deputado Federal Tio Trutis, que anda irritado com a chamada “Moção de Congratulação” das Câmaras Municipais do Brasil, não sabe que a Câmara Federal, onde ele é um dos membros do “baixíssimo clero”, em 5 meses entregou 44 Moções de Congratulações, o que dá uma média de 11 ao mês, ou ‘uma’ a cada 3 dias.

Segunda:

Trutis que tem fama de “gazeteiro” virou o inimigo público ‘número 1’ das ‘Moções de Congratulações’ e está sendo investigado pelo vereador Delegado Wellington. Dizem que a briga vai ser na base de “uma martelada no cravo, outra na ferradura”.

Terceira:

No “ranking” dos deputados federais Trutis, integrante do chamado “baixo clero” é o número 408, num universo de 536 deputados. Sua nota de avaliação é “menos dois”. É também o vice-campeão em faltas nas sessões. Gastou no mês passado R$ 83 mil da sua verba de gabinete.

Quarta:

Executado com 11 tiros Ever Hugo Almeida, envolvido no assassinato de João Saraiva, capataz da Fazenda Santa Terezinha, em Colônia San Lázaro – Paraguai, de propriedade do deputado estadual Paulo Correia, presidente da Assembléia Legislativa de MS. Comenta-se que Ever morreu de graça apenas por ser irmão do assassino que continua foragido.

Quinta:

Falando em avaliação negativa dos nossos deputados federais em Brasília, outros três deputados que não decolaram são: Vander Loubet, do PT: menos 70; Dagoberto Nogueira “menos 76” e Beto Pereira “menos um”.

Sexta:

O show de Eduardo Costa foi maravilhoso. Ondara Palace lotado e elogios rasgados do cantor à Difusora FM-101.9; revista Boca do Povo e à cidade de Campo Grande pela sua atual administração nas mãos do prefeito Marquinhos Trad. Quem foi gostou e pediu bis.

Sétima:

O ex-deputado estadual Ary Rigo foi inocentado pela justiça por todas as acusações contra ele. Decorridos 9 anos das acusações, Rigo está limpo, mas os prejuízos políticos que a mentira produziu na sua carreira são irreparáveis, entre eles o de alijá-lo da vida pública.

Oitava:

Uma Comitiva de convidados viajou para Mendoza-Argentina para participar do segundo casamento do Presidente da FIEMS Sérgio Longen. O casamento foi sábado e todos ficaram hospedados no luxuoso 5 estrelas Alpasion Lodge, com diárias de 2,8mil. Na próxima edição do Boca do Povo cobertura completa do mais rico e luxuoso casamento da nossa high-society. Aguardem.

Nona:

O prefeito Marquinhos Trad confirmou ontem que sua administração dará 3,75% como aumento aos servidores públicos municipais a partir de junho. Isso corresponde à inflação do período.

Décima:

Prefeito Marquinhos Trad sancionou lei da Vereadora Dharleng que impede a contratação no serviço público de pessoas “ficha suja” e que exige a demissão daqueles que, no exercício de qualquer nomeação no serviço público se tornem “ficha suja”. Outras Câmaras do interior estão pedindo o modelo da nova lei para aplicar a mesma legislação. Isso mostra que nossa Câmara trabalha de verdade.

CHICOTADA DO DIA!

O atendimento de emergência da Secretaria de Saúde de Terenos está impraticável. Lixo de toda ordem e até animais peçonhentos dentro do prédio. Semana passada uma mãe levou seu filhinho para ser atendido e ele quase foi picado por uma coral. Isso é uma vergonha. O prefeito e seus secretários vão começar a semana com tripla chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Meu amigo Arthur Autonian, antigo dono da Casa Glória: 95 anos; Teliane Bisognin; Dr. Rui Spíndola Barbosa; Daniele Monteiro; Dr. Wilson Leite Corrêa; Jeanete de Carvalho; A sempre simpática Antonieta Amorim; Nauyr Flores; Oscar Augusto Teixeira Neto e Arlete Adames.

MEUS AMIGOS!

Ex-deputado Ary Rigo que segue hoje para S. Paulo para fazer uma delicada cirurgia cardíaca; Minha querida amiga Rosa Pedrossian; Nosso querido Sérgio Gonçalves da Assessoria de Comunicação do Governo do Estado; Alemão da Panificadora do Alemão no Buriti; Alexandra do Cons. Embracom; Repórter Olho Vivo; Dr. Wagner Leão do Carmo; Dr. Jorge Martins; Des. João Batista da Costa Marques; Maurinho, da Agepen; Dra. Silene Anache Borges; Dr. Albino Romero.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários