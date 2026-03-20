As Dez Mais

Sexta, 20 de março de 2026.

Hoje é Dia de Internacional da Felicidade.

Manchetes do Correio do Estado:

-Procon monitora distribuidoras de combustíveis e apura sobrepreço…

-Lula vem a MS e se reunirá com Vander, Fábio e Soraya Tronicke…

-Pantanal de MS pode viver seu 8º ano de estiagem…

Filosofia do dia:^

“QUANTO MAIS ALTO O VOLUME DO SOM, MAIS IMBECIL O SUJEITO É” – (Schopenhauer)

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo: a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Outono começou hoje – dia 20 – a partir das 10:45 de MS e vai até dia 20 de junho. Terá chuvas abaixo da média e alívio gradual do calor.

2ª)

Criado em Aquidauana o “Cinema Itinerante” com direito a filme, pipoca e cultura a quem não tem acesso a sala de cinema. Será hoje (dia 20) a partir das 18hs no bairro S. Francisco. Apoio do deputado federal Beto Pereira.

3ª)

A senadora Soraya Tronicke é a campeã de emendas para os municípios de MS. Mandou pra cá 4 bilhões. O segundo senador mandou apenas 1 bilhão e anda festejando bem no estilo do ‘fazer banquete com pé-de-frango’…

4ª)

Mesmo tendo Lula como amigo, o fronteiriço Carlos Bernardo, candidato a deputado federal, saiu do PT e já anunciou ingressou no ‘União Brasil’ de Rose Modesto. Foi recebido com honras, abraços e tapinhas nas costas de boas-vindas…

5ª)

Em Pombal – Pernambuco uma mulher morreu e 113 pessoas ficaram intoxicadas. Comeram ‘pizzas’ da pizzaria “Lá Favorita” que acabou lacrada pela polícia.

6ª)

Conversei ontem com o vereador Marquinhos Trad que ‘tenciona’ sair candidato a deputado estadual. Sobre a possibilidade dele ir para o PV, disse “estar pensando”. Por enquanto tudo não passa de mera especulação.

7ª)

Audiência Pública sobre o fornecimento de energia elétrica no MS vai debater e buscar soluções para melhorar a qualidade da distribuição no MS. Será dia 25 (quarta-feira) às 13:30hs no Plenário da Assembleia. A proposta é do deputado estadual Pedro Caravina.

8ª)

Governo federal vai antecipou o 13º salário aos aposentados e pensionistas que recebem benefícios do INSS em duas parcelas: metade será paga em abril e vai injetar 78 ,2 bilhões na economia brasileira.

9ª)

O Procon-MS está “caindo matando” nos postos e distribuidoras que elevaram os preços da gasolina e do diesel sem necessidade. As multas são pesadas. Dizem que muita gente já está chorando e rangendo os dentes.

10ª)

Lula chega domingo a Campo Grande, trazendo na bagagem a ministra Marina Silva. Vai receber honrarias proposta pela Câmara de Vereadores e Riedel lhe fará uma ‘peixada’; Como dizia minha “tia Laura”: tiririca e puxa-sacos nunca faltam…

Chicotadas do dia!

Cuidado: brincadeiras de mau-gosto o diabo atenta. Marido deu um ‘crock’ na cabeça da mulher que em resposta atirou nele um chinelo. Ele se esquivou, mas atrás veio uma tesoura que cravou na sua testa. O que era “brincadeira” terminou em ‘tentativa de homicídio’. Essas ‘brincadeiras’ sempre acabam assim ou até pior. Pra quem não sabe brincar, nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Dr. Albino Romeiro; Pedro Nikol; Jean Barros Peralta; Rosana de Lourdes Chinaglia Maiolino; Vera Jane de Oliveira; Dilma Bernardes; Amin Feres; Sonia de Souza Baís; Maria de Fátima Sobral; Renata Saad Copola e Said Elias Kesrouani.

Nossos bons e queridos amigos:

Dra. Penélope Caixeta: Advogada previdenciária; Jerson Domingos: pré-candidato a deputado estadual pelo União Brasil; Dr. Enzo Cassol: presidente da Juventude do MDB; Audes e Lurdes: da Oga Imobiliária de Ponta Porã; Dr. Antenor: delegado de Polícia Civil em Bandeirantes e Jaraguari; Engenheiro Rudi Fiorezi da SEILOG-MS e Ricardo, Adriano e Ritinha do gabinete do deputado Zé Teixeira.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuui.