As Dez Mais

Sexta, 20 de março de 2026.
Hoje é Dia de Internacional da Felicidade.
Manchetes do Correio do Estado:
-Procon monitora distribuidoras de combustíveis e apura sobrepreço…
-Lula vem a MS e se reunirá com Vander, Fábio e Soraya Tronicke…
-Pantanal de MS pode viver seu 8º ano de estiagem…
Filosofia do dia:^
“QUANTO MAIS ALTO O VOLUME DO SOM, MAIS IMBECIL O SUJEITO É” – (Schopenhauer)
Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo: a revista que todo mundo lê, está no ar:
AS ‘10’ MAIS!
1ª)
Outono começou hoje – dia 20 – a partir das 10:45 de MS e vai até dia 20 de junho. Terá chuvas abaixo da média e alívio gradual do calor.
2ª)
Criado em Aquidauana o “Cinema Itinerante” com direito a filme, pipoca e cultura a quem não tem acesso a sala de cinema. Será hoje (dia 20) a partir das 18hs no bairro S. Francisco. Apoio do deputado federal Beto Pereira.
3ª)
A senadora Soraya Tronicke é a campeã de emendas para os municípios de MS. Mandou pra cá 4 bilhões. O segundo senador mandou apenas 1 bilhão e anda festejando bem no estilo do ‘fazer banquete com pé-de-frango’…
4ª)
Mesmo tendo Lula como amigo, o fronteiriço Carlos Bernardo, candidato a deputado federal, saiu do PT e já anunciou ingressou no ‘União Brasil’ de Rose Modesto. Foi recebido com honras, abraços e tapinhas nas costas de boas-vindas…
5ª)
Em Pombal – Pernambuco uma mulher morreu e 113 pessoas ficaram intoxicadas. Comeram ‘pizzas’ da pizzaria “Lá Favorita” que acabou lacrada pela polícia.
6ª)
Conversei ontem com o vereador Marquinhos Trad que ‘tenciona’ sair candidato a deputado estadual. Sobre a possibilidade dele ir para o PV, disse “estar pensando”. Por enquanto tudo não passa de mera especulação.
7ª)
Audiência Pública sobre o fornecimento de energia elétrica no MS vai debater e buscar soluções para melhorar a qualidade da distribuição no MS. Será dia 25 (quarta-feira) às 13:30hs no Plenário da Assembleia. A proposta é do deputado estadual Pedro Caravina.
8ª)
Governo federal vai antecipou o 13º salário aos aposentados e pensionistas que recebem benefícios do INSS em duas parcelas: metade será paga em abril e vai injetar 78 ,2 bilhões na economia brasileira.
9ª)
O Procon-MS está “caindo matando” nos postos e distribuidoras que elevaram os preços da gasolina e do diesel sem necessidade. As multas são pesadas. Dizem que muita gente já está chorando e rangendo os dentes.
10ª)
Lula chega domingo a Campo Grande, trazendo na bagagem a ministra Marina Silva. Vai receber honrarias proposta pela Câmara de Vereadores e Riedel lhe fará uma ‘peixada’; Como dizia minha “tia Laura”: tiririca e puxa-sacos nunca faltam…
Chicotadas do dia!
Cuidado: brincadeiras de mau-gosto o diabo atenta. Marido deu um ‘crock’ na cabeça da mulher que em resposta atirou nele um chinelo. Ele se esquivou, mas atrás veio uma tesoura que cravou na sua testa. O que era “brincadeira” terminou em ‘tentativa de homicídio’. Essas ‘brincadeiras’ sempre acabam assim ou até pior. Pra quem não sabe brincar, nossas duplas e triplas chicotadas do dia.
Aniversariantes:
Dr. Albino Romeiro; Pedro Nikol; Jean Barros Peralta; Rosana de Lourdes Chinaglia Maiolino; Vera Jane de Oliveira; Dilma Bernardes; Amin Feres; Sonia de Souza Baís; Maria de Fátima Sobral; Renata Saad Copola e Said Elias Kesrouani.
Nossos bons e queridos amigos:
Dra. Penélope Caixeta: Advogada previdenciária; Jerson Domingos: pré-candidato a deputado estadual pelo União Brasil; Dr. Enzo Cassol: presidente da Juventude do MDB; Audes e Lurdes: da Oga Imobiliária de Ponta Porã; Dr. Antenor: delegado de Polícia Civil em Bandeirantes e Jaraguari; Engenheiro Rudi Fiorezi da SEILOG-MS e Ricardo, Adriano e Ritinha do gabinete do deputado Zé Teixeira.
Segunda-feira eu volto.
Fuuuuuuuuuuuuuuuuuui.