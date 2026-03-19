As Dez Mais

Quinta, 19 de março de 2026

Hoje é dia de São José: pai de Jesus e marido de Maria Santíssima, padroeiro da família.

Manchetes do ‘Correio do Estado”:

-Policiais ‘trocam’ de lado e atuam no tráfico e contrabando…

-Deputados e vereadores tentam manter PSDB vivo…

-Preços dos combustíveis disparam. Procons devem fiscalizas postos na Capital…

Filosofia de Santo Agostinho que:

“Prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me elogiam, porque me corrompem”

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Polícia Civil trabalhou bem e merece parabéns: localizou o carro atropelador e o monstro que atropelou e arrancou a perna da dona Jamile. Esse merece cadeia.

2ª)

Em Maracaju choveu a cântaros. Foram 120 milímetros. Alagamentos, destruição e pessoas em abrigos provisórios. Um horror…

3ª)

O outono começa dia amanhã – 20 de março- e termina dia 20 de junho. Segundo os meteorologistas ele será: quente e abafado, com chuvas esparsas e salpicado por massas de ar frio, especialmente no Sul do país.

4ª)

A NASA assumiu que o ‘universo paralelo é real’. Cientistas – com base nessas informações, estão dizendo que “nossos sonhos são realidade”. No Japão inventaram um equipamento que extrai seu sonho e grava…

5ª)

Muita gente reclamando dos preços de restaurantes em Campo Grande. Os viajados dizem que os preços do Fasano em S. Paulo, perdem pros nossos. Eu, não duvido.

6ª)

Dizem que dos vereadores de Terenos apenas ‘um’ não possui apadrinhado trabalhando na prefeitura da cidade. A ‘ética’ passou longe da cidade…

7ª)

Deputados e vereadores tentam manter o PSDB vivo e respirando, mas o partido está na tanatopraxia e há quem garanta que a missão dos insistentes se trata de uma necropolítica nunca aplicada por estas bandas.

8ª)

Com 1.350.000 ouvintes segundo pesquisa do IBOPE o programa ‘Boca do Povo’ mais uma vez bateu recorde: em 8 minutos arrecadou 7.253,30 centavos – 15 reais por segundo- para comprar uma cadeira de rodas motorizada. Muito obrigado.

9ª)

Senadora Tereza Cristina comunicou ao presidente do PL Valdemar da Costa Neto que não quer nem saber de ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro candidato a Presidente da República. Há quem diga que Tereza fugiu da proposta como o diabo foge da cruz.

10ª)

O Sindicato dos Motoristas de MS disse que “não vai entrar em greve” e passou a bola pra frente. Em Santa Catarina o movimento foi de baixíssima adesão. Dizem estar esperando resolução do governo sobre “o que ele irá fazer com o diesel”. O preço está alto e o frete baixo.

Chicotadas do dia!

O “inteligente” que pegou os telefones emergenciais 192 e 193 – Samu ou Bombeiros- e concentrou tudo em Campo Grande merece uma estátua nos Quintos dos Infernos. Complicaram atendimentos no interior e estão matando gente sem perceber. Pior: o governador Riedel achou que as reclamações era de quem ‘não tinha o que fazer’, mas elas são reais. Isso precisa ser resolvido imediatamente. O inventor dessa ‘coisa’ que está matando gente por falta de assistência imediata merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes!

D. Marlene Nogueira Rondon: mãe do nosso companheiro Chicó Rondon; Glenda Ramai; Dr. José Eduardo Cury; Fátima Caseiro; José Chadid; Maurício Kanashiro; Geovana Sabadotto; Ricardo Ribeiro Tavares e Lana Meire Saad Perón.

Nossos bons e queridos amigos:

Dr. César Luiz Miozzo: novo desembargado do TJMS; Pessoal do Laticínios Imbaúba; Rosana Razuk; Delcídio do Amaral; Manolo Gomes: em Curitiba-Pr; deputados: Zé Teixeira e Pedrossian Neto; Rodrigo Ceni, nosso querido “Quirão”; Dr. Antenor: delegado responsável pelas delegacias de Bandeirantes e Jaraguari; Fernandes, da HS Consórcios, na Vitório Zeola; Suki Osaki: jornalista e Assessora Parlamentar; João Carlos: da Santa Casa e `Priscila Queiroz: assessora parlamentar do deputado Caravina.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.