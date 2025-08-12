As Dez Mais

terça-feira, 12/08/2025

Milton
Terça, 12 de agosto de 2025.

HOJE É DIA Nacional das Artes

Manchetes do dia:

CORREIO DO ESTADO:

Projeto para livrar região de mau-cheiro chega à CCJ da Assembleia…

O ESTADO:

Feminicídio e violência marcam o “agosto lilás” no Estado…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Quando alguém te afrontar com uma verdade dolorosa há 3 opções a seguir: negar, atacar ou refletir. Pessoas não suportam críticas sobre seu desempenho, e ao invés de rever sua conduta arquitetam planos de vingança – não contra o erro- mas contra quem o apontou. É a fragilidade emocional camuflada de autoconfiança. Talento sem humildade é um avião sem direção. Decola rápido, mas nunca chega ao destino”.

Em nome de BDM: o seu dinheiro digital e Boca do Povo a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Depois que Trump implicou com a invenção brasileira do PIX, mais de 50 países entraram em contato com o Banco Central do Brasil querendo o modelo para adotá-lo. O PIX está reconhecido mundialmente como o modelo de transferência mais seguro do mundo.

2ª)

O PIX vai transformar o Brasil num mercado global. Trump com suas nojices de tomar dinheiro com seu festival de tarifas acabou dando um tiro no pé. Agora sim é possível acreditar que o futuro que tantos pregamos, finalmente chegou.

3ª)

Na Praia Grande – Litoral de S. Paulo – a Rota acertou as contas com Luken Cesar Burghi Augusto, assaltante da Protege em Araçatuba-SP, que protagonizou cenas de filmes de faroeste. Ele morreu varado por balas.

4ª)

Ex-merendeira da SEMED me disse ontem que “Estão faltando gêneros nas escolas municipais desde janeiro”. Entre as faltas uma delas é o Nestogeno. Esse e outros itens não foram licitados desde janeiro.

5ª)

Ex sonoplasta metido a jornalista foi demitido porque leu um editorial que deixou o dono da pequena emissora ‘doidinho’. Sem aguentar a pressão o patrão demitiu o funcionário colocando-o na porta da rua.

6ª)

Tá difícil encontrar no MS e no Brasil uma fábrica de móveis especiais capaz de fabricar ‘mesas e cadeiras beliches’ para acomodar gente sem qualquer experiência, mas se você souber indicar alguém que faça, ligue já. Estão precisando.

7ª)

Governador foi visitar o Japão para vender produtos do Agro e trazer empresas para investir no MS. Só não contou que foi na caravana da FIEMS, e seu parceiro é o Sérgio Longen que está na mira de uma operação que deverá acontecer provavelmente na sua volta.

8ª)

Na mira de uma possível cassação de mandato ou um afastamento por 6 meses, os federais Marcos Pollon e Camila Jara procuram mil desculpas para tirar a cabeça da guilhotina. Pollon chegou a dizer que “é autista”.

9ª)

Em Botucatu-SP o padre da paróquia N. S Consolata – em São Manuel – foi exorcizar uma senhora de 62 anos e a “coisa” virou socos, porradas, chutes etc. Terminou com o padre arremessando a exorcizada contra os bancos da igreja. Deu polícia na parada e a mulher foi mandada para o Igreja Universal para ser desencapetizada.

10ª)

A falta de fiscalização e providência contra o mau-cheiro exalado da graxaria do JBS no Núcleo Industrial agora virou ‘caso de Assembleia Legislativa’. O projeto para ‘desengraxar’ o local está na CCJ da Casa de Leis para ser votado.

Chicotadas do dia!

Em Bela Vista o marido da Secretária de Educação foi flagrado indo a culto evangélico dirigindo o carro oficial de uso exclusivo. Pior: a secretária comprou uniformes para os alunos só que os tamanhos não servem para crianças de 12 anos porque são pequenos demais. Enquanto isso o Boccia continua jogando ‘botcha’ com a administração. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Pedro Araújo; nosso querido médico oftalmo Dr. Paulo Tiguman; Adriana Aparecida Buytendorp; Leny Campos; Djanira Ferreira Barbosa; Elisa Helena Leite Galvão de Melo; Mara Rubia Gonino Barbosa; Ana Clara de Oliveira Lino e Dr. Marco Aurélio Jajah.

Nossos bons e queridos amigos:

Maria Adelaide de Paula Noronha; Des. Marco André Nogueira Hanson: diretor-geral da Ejud/MS; Camila Ítavo: Reitora da UFMS; Enelto Ramos: ex-prefeito de Sonora; Delegada Ana Claudia Medina: diretora do Dracco; Leda Nibiato: tesoureira da ACPMS; César Ferreira: do “Grito MS” e Leandro da “Seu Botelho Barbearia”.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.

