As Dez Mais

Segunda, 14 de abril de 2025.

Hoje é o Dia Pan-Americano

Manchetes dos jornais diários de Campo Grande:

Correio do Estado: Frigorífico à beira da falência divide endereço com potência do setor

O Estado: Soraya Tronicke anuncia investimento de quase 5 milhões para cobertura da pista de laço da Acrissul

A manhã começou com a denúncia do Correio do Estado sobre a Boibras. O “cano” é de 220 milhões em impostos e pecuaristas. O frigorífico continua funcionando como se nada tivesse acontecido.

Os diretórios nacionais do PSDB e Podemos estão caminhando a passos largos para formalizar a fusão das duas siglas.

Nelsinho está a um voto de ser multado em quase R$ 800 mil por improbidade na 3ª Câmara Cível do TJMS. O julgamento, no momento, está empatado em dois a dois. O voto de minerva será do juiz substituto Fábio Possik Salamene.

Reinaldo Azambuja foi à justiça contra José Maria Carbonaro, tio do agora prefeito de Itaporã, Tiago Carbonaro. Sem provas do que disse, Zé Maria está à um passo da condenação.

Ninguém acertou as seis dezenas da megasena e o prêmio acumulado está em 45 milhões. Dezenas sorteadas: 06 – 22 – 24 – 49 – 53 – 56.

Feriados da ‘Semana Santa’ e de ‘Tiradentes’ vão garantir aos servidores públicos municipais e estaduais cinco dias de folga. Tá todo mundo afivelando as malas para desfrutar da miniférias.

Levantamento do Fenafisco revelou que 16 frigoríficos de Mato Grosso do Sul têm uma dívida de R$ 1 bilhão com o fisco estadual e identificou 12 frigoríficos que devem mais de R$ 550,4 milhões aos cofres estaduais. São os chamados ‘Barões da Dívida’.

A CPI que investiga o transporte coletivo na Capital entra na sua 2ª semana e se prepara para iniciar as oitivas com representantes das empresas e órgãos fiscalizadores.

Durante evento que marcou os 100 primeiros dias do novo mandato da prefeita Adriane Lopes (PP) à frente da Prefeitura de Campo Grande, a senadora Tereza Cristina (PP) rasgou elogiou a postura a gestora.

Poucos sabem, mas corre em Corumbá que tão logo Marcelo Yunes deixou o cargo como prefeito da cidade comprou uma emissora de rádio.

Chicotadas do Dia:

Justiça “caça” proprietários do Nasa Park desde janeiro para que paguem indenização às vítimas da tragédia. Até agora ninguém viu a cor do dinheiro e estão passando necessidades. Isso merece nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

