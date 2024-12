As Dez Mais

Sexta, 06 de dezembro de 2024.

Um vibrador – tecnicamente conhecido como consolo de viúvas – foi encontrado na mureta de uma ponte da Ernesto Geisel com a Artigas, que liga ao Aero Rancho sobre o córrego Anhanduí. O objeto virou curiosidade e todos se perguntavam: “A quem pertence?

Falta de formação e informação matou adolescente de Bela Vista que trabalhava em Dourados. Ele foi desmanchar uma churrasqueira e começou a demolição de baixo para cima. A churrasqueira desabou sobre ele, matando-o na hora.

A prefeita Adriane Lopes passou ontem boa parte da tarde reunida com secretários, impondo limites e oxigenando a administração. Como dizia minha Tia Laura: “Agora ela vai descobrir se é amada ou apenas útil”.

Das três reclamações registradas ontem pelas nossas reportagens sobre buracos e vazamentos em Campo Grande, todas já passaram pelo crivo do secretário de Obras Marcelo Migliolli e tomadas providências. Essa agilidade é que satisfaz plenamente aos reclamantes e demonstra o respeito e competência do secretário de Obras da Capital. Parabéns.

Toda a carga de mentiras e invenções foram usadas na campanha em Nova Andradina com o desmontar a caminhada da ex-primeira-dama Dione Hashioka que disputava a prefeitura pelo União Brasil pode terminar na condenação dos responsáveis pelas falsas notícias divulgadas. É aguardar pra conferir.

O vereador Papy já tinha mandado fazer a ‘fatiota’ para assumir a presidência da Câmara de Campo Grande, mas parece que houve uma reação inesperada da turma da prefeita capaz de colocar uma ‘azeitoninha’ no seu pastel do candidato.

A turma de “bacanas” do Nasa Park até agora não ‘enfiou’ a mão no bolso para pagar ou parcelar a multa do Imasul de R$ 2,15 milhões pelo rompimento da represa. Continuam ignorando a conta na tentativa de fazer esquecer a tragédia.

Fechado o julgamento do Caso Sophia, menininha de 2 anos espancada e estuprada pelo padrasto com consentimento da própria mãe. Ele pegou 32 anos de cadeia e ela 20. Vão ter muito tempo para se arrepender daquilo que fizeram.

Notícia do “Estadão”: Pobreza no País caiu, mas 59 milhões de brasileiros ainda estão vivendo com menos de R$ 22 reais por dia. Mesmo assim o número de pobres é o menor desde 2012. Em 1 ano 3,1 milhões de pessoas deixaram a linha de miséria.

A ministra Simone Tebet lançou em Campo Grande o presidente Lula à reeleição. O lançamento foi do tipo daqueles foguetes de Elon Musk, mas sem marcha-à-ré.

A Polícia Penal está ‘pagando caro’ por pessoas interessadas em travar a sua regulamentação. O governador Riedel parece não saber da bomba que está por explodir. Os servidores preparam a chamada ‘operação tartaruga’ como alerta antes das futuras consequências. Como dizia a tia Laura “Deus faz o político e o diabo lhe dá a assessora”. Ela merece as nossas dupla e triplas chicotadas do dia.

Pecuarista Celina Merem; Lázara Salamene; Dra. Lara Rúbio; empresário João Deoni da Silva; empresário Jaime Valér; Celso Maran Júnior; Dra. Agnes Amalie Zielke Maltzahn; Eutimio Nicolino da Costa Leite; Sérgio Santo Rigo; Leila Medeiros e Antônio Noboru Oshiro.

Nosso abraço ao amigo Marco Aurélio Santullo: secretário Municipal em Campo Grande; hoje, acontece a cerimônia de posse da FESERP-MS. Será no auditório do TCE-MS a posse a chapa 1 (FEDERAÇÃO ATUANTE E DE BASE), gestão de 2024/2029 tendo como presidenta a Dra. Lilian Fernandes; Amanhã, a partir das 16 hs, no Guanandizão jogão de vôlei entre: Guarulhos (versus) Renata, válido pela Superliga masculina. Ingressos no Planeta Esportes ou no site Total Ingressos; Domingo tem churrascão e Show de prêmios em prol do Centro de Apoio Amigos do Xitão.67 99991-5807. Não percam.

