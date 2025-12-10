Arrascaeta brilha e garante vitória do Flamengo sobre Cruz Azul

O Flamengo contou com a estrela de Giorgian de Arrascaeta para superar o Cruz Azul por 2 a 1, nesta quarta-feira (10), pela Copa Intercontinental. O uruguaio marcou um gol em cada tempo e foi decisivo na classificação do Rubro-Negro. O time mexicano chegou a empatar ainda no primeiro tempo, com Jorge Sánchez, após falha da defesa brasileira. No segundo tempo, Arrascaeta novamente brilhou e garantiu a vitória com um golaço de cavadinha.

Agora, o Flamengo encara o Pyramids na semifinal, marcada para sábado (13), às 14h. Quem avançar terá pela frente o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League. A equipe carioca segue mostrando força e talento em competições internacionais.