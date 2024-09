Ariane Tavares é quarto lugar em pesquisa pelo MDB e se destaca como candidata a vereadora em Campo Grande

A candidata a vereadora a Advogada Ariane Tavares, do MDB, vem se destacando nas eleições de Campo Grande, sendo uma das promessas mais relevantes do seu partido.

Uma pesquisa do Instituto Ranking Brasil divulgada hoje, 26, revelou que Ariane Tavares ocupa o quarto lugar entre os candidatos, sendo que o primeiro, segundo e terceiro lugar buscam reeleição. Sendo sua primeira candidatura, a advogada aparece como único nome feminino possível de ser eleito pelo MDB, segundo a pesquisa.

Realizada entre 20 e 25 de setembro, a pesquisa foi baseada em entrevistas com 2.000 moradores de diversas regiões da cidade, com uma margem de erro de 2,2%. Os resultados mostram que Ariane Tavares está com 0,3% nas intenções de votos. O levantamento está registrado no TSE sob o nº MS-MS-04029/2024.

Suas reuniões e caminhadas têm atraído um público expressivo, e sua maneira de se comunicar de forma leve e entusiástica tem conquistado diversas pessoas. Para muitos, essa autenticidade é o que a diferencia e a coloca como uma candidata promissora nesta eleição.

“Estou aqui para ouvir você, lutar e defender os interesses da população, não trago promessas, mas ofereço meu currículo e trabalho já prestado para ser contratada como vereadora e continuar trabalhando por nossa cidade, principalmente pelos bairros mais distantes da área central”, finaliza Ariane.