Após ‘susto’, Oscar decide se aposentar aos 34 anos

Após passar por susto ao sofrer um mal súbito durante exames em novembro, Oscar decidiu encerrar sua carreira como jogador profissional, segundo informações do UOL. Agora, o São Paulo aguarda para negociar uma rescisão amigável com o atleta de 34 anos.

A decisão ocorreu após um desmaio do camisa 8 no CT da Barra Funda, durante uma bateria de exames. Oscar, que já sofria com lesões na temporada, passou mal e desmaiou durante atividade na bicicleta ergométrica, e precisou ser levado ao Hospital Albert Einstein.

No local, o meia foi internado e permaneceu em observação por dois dias, tendo como diagnóstico final uma síncope vasovagal. O episódio foi uma perda transitória de consciência causada por diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, ou seja, um desmaio.

O Tricolor já sabia da grande possibilidade de aposentadoria do jogador, devido a possíveis novos riscos à saúde dele. Cria de Cotia, Oscar fez 21 jogos pelo time em sua segunda passagem, somando dois gols e cinco assistências.