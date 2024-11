Após denúncias, Sindicato suspende paralisação dos ônibus em Campo Grande

A greve dos motoristas de ônibus em Campo Grande, prevista para a próxima segunda-feira (25), foi cancelada após denúncias internas sobre a verdadeira intenção por trás da paralisação. A decisão foi confirmada por Demétrio Ferreira, presidente do STTCU (Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano).

Segundo informações a revogação da greve ocorreu após o Sindicato e o Consórcio Guaicurus receberem um ofício do Hemosul, solicitando o adiamento da paralisação. A razão foi o Dia Nacional de Doação de Sangue, que ocorre na mesma data, e a greve dificultaria o acesso da população ao hemocentro.

No entanto, a carta chegou em boa hora para o Consórcio Guaicurus, já que, poucas horas antes, funcionários e ex-funcionários haviam denunciado que a greve teria motivações ligadas à estratégia do aumento da tarifa de ônibus em Campo Grande.

Em resposta, Demétrio Ferreira informou que as negociações com o Consórcio Guaicurus serão retomadas na segunda-feira, com uma nova rodada de discussões sobre propostas para o transporte público da capital. A reunião está marcada para as 16 horas.