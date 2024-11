APARECIDA DO TABOADO: Saúde está promovendo mais um mutirão de catarata na FESAT

Na Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado (FESAT) está sendo realizado mais um Mutirão de Cirurgias de Catarata, que teve início dia 6, indo até dia 9 de novembro. A iniciativa visa atender nesta etapa 50 pacientes que necessitam do procedimento, proporcionando-lhes uma melhoria significativa na qualidade de vida e no bem-estar visual.

O mutirão busca reduzir a fila de espera e garantir que a população tenha acesso ao tratamento oftalmológico de maneira mais rápida e eficiente.

Sendo uma doença comum na terceira idade, a catarata ocorre por causa do envelhecimento natural do olho, podendo acontecer também por algum trauma em pessoas mais jovens. Os sintomas são uma visão cada vez mais borrada e com pouca nitidez. Conforme a catarata se estabelece, o cristalino vai ficando opaco e a acuidade visual do paciente diminui. Nos casos mais graves, o paciente fica cego.

Aparecida do Taboado, proporcionalmente, é uma das cidades que mais opera – através do programa implantado pelo Governo do Estado – entre todos os municípios que estão pactuados neste projeto. “Com esse incentivo do Governo Estadual, continuamos dando um salto na nossa Saúde e conseguiremos atender a todos, acabando com fila reprimida como existia quando assumimos a gestão”, disse a secretária de Saúde Daiane Pupin, chamando a atenção para que as pessoas não faltem, pois além de não comparecer para o atendimento, tiram as vagas de outros pacientes.