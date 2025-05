ANTÔNIO JOÃO: Prefeitura busca liberação de caminhão de coleta junto à SUDECO

Durante agenda institucional em Brasília, o prefeito de Antônio João, Marcelo Pé, esteve reunido com a superintendente da SUDECO (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste), Luciana Barros, para buscar a liberação do pagamento referente à aquisição de um caminhão de coleta de lixo para o município. O veículo foi destinado por meio de emenda da Senadora Tereza Cristina, e aguarda apenas o repasse de recursos para ser efetivado.

Segundo o prefeito, a conquista do novo caminhão é essencial diante do crescimento populacional de Antônio João, que vem pressionando a frota atual.

“Já temos esse veículo praticamente garantido, mas o processo está travado apenas na liberação do pagamento. Enquanto isso, a frota atual precisa ser levada à exaustão para atender toda a demanda da cidade. Com a chegada do novo caminhão, teremos um reforço significativo na coleta de resíduos, contribuindo para um município mais limpo, eficiente e ambientalmente responsável”, destacou o gestor.

Marcelo Pé também lembrou que a situação se arrasta há anos, e que, por já existir um veículo cadastrado em processo, não é possível fazer a compra direta de outro com recursos próprios.

“Estamos buscando resolver um problema que se arrasta por gestões. Sozinhos, não conseguimos resolver tudo, por isso viemos à Brasília bater de porta em porta. Queremos um município amigo da natureza, mais limpo e com melhor qualidade de vida para nossa população. Esse caminhão é parte dessa solução”, afirmou.

Durante o encontro, a superintendente Luciana Barros se comprometeu a analisar o caso com prioridade:

“Tivemos um diálogo animado e construtivo. É muito importante que os prefeitos tragam essas demandas diretamente até nós. O contato direto facilita nossa compreensão das realidades locais e ajuda a trazer luz a situações que precisam de atenção imediata.”

A administração municipal afirma que seguirá acompanhando atentamente o processo de liberação e que espera em breve contar com o novo caminhão em operação.