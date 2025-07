Andarilho causa cratera e interdita BR-163 em Campo Grande

O Km 474 da BR-163, no anel viário de Campo Grande, foi interditado na madrugada desta quarta-feira (30) após um andarilho atear fogo em uma galeria de drenagem sob a rodovia. A ação comprometeu a estrutura e provocou a abertura de uma cratera com cerca de 3 metros de profundidade e largura.

Por segurança, o tráfego foi totalmente bloqueado nos dois sentidos, e os veículos estão sendo desviados por uma via de terra que dá acesso à Avenida Guaicurus. Equipes da concessionária MSVia, com 21 funcionários, 8 veículos, uma retroescavadeira e 5 caminhões, trabalham no local.

A MSVia informou que avalia os danos e pode manter a interdição por tempo indeterminado, dependendo da complexidade do reparo. Motoristas devem evitar o trecho e buscar rotas alternativas.