quarta-feira, 13/08/2025

Amambai participa da 1ª conferência estadual em sustentabilidade e regulação em saneamento do Mato Grosso do Sul

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Amambai, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, marcou presença na 1ª Conferência Estadual em Sustentabilidade e Regulação em Saneamento, realizada nos dias 7 e 8 de agosto, no Auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande, e com visita técnica no município de Maracaju.

Promovido pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS), o encontro reuniu autoridades, técnicos e representantes de 40 municípios para debater avanços, desafios e soluções relacionados ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana.

Entre os temas abordados estiveram o Selo de Sustentabilidade em Resíduos Sólidos, Educação Ambiental e Cidadania, uso de inteligência artificial e BI no saneamento, Parcerias Público-Privadas e Tarifa Social. Especialistas como Verônica Sánchez (ANA), Thainá Nogueira (TCE/MS), Robson Del Casale (FIEMS) e Iara Marchioretto (AGEMS) compartilharam experiências e estratégias para fortalecer a gestão municipal e estadual.

A equipe de Amambai — formada pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, uma bióloga e uma fiscal municipal — participou ativamente das discussões, conhecendo iniciativas e projetos que podem ser aplicados à realidade local.

Visita técnica em Maracaju
No segundo dia (8), a programação incluiu uma visita técnica a Maracaju, onde foram apresentadas diversas práticas de gestão sustentável. A equipe conheceu artigos produzidos pela assistência social com materiais recicláveis e reaproveitados do transbordo, acompanhou a demonstração de um biodigestor e visitou a horta, pomar e área destinada à futura estufa e viveiro municipal.

Também foi realizada visita ao transbordo municipal, com apresentação da estrutura, da logística operacional e das estratégias para a destinação final dos resíduos. Na Cooperativa Recicla Maracaju, os participantes puderam observar as práticas de triagem, inclusão social e integração com programas de educação ambiental.

A agenda foi encerrada com a passagem pelo antigo lixão desativado, onde houve uma explanação sobre o encerramento das atividades e as ações de recuperação ambiental já implementadas. Como gesto simbólico, árvores foram plantadas no local, deixando um legado vivo do encontro.

A Prefeitura de Amambai reforça seu compromisso com a gestão responsável do meio ambiente e a busca por parcerias que promovam o desenvolvimento sustentável, garantindo mais qualidade de vida à população.

CATEGORIAS:
GERAL

