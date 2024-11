Águas Guariroba recebe visita da Agereg em obras de reservatório e “super poço” no Nova Campo Grande

Após cinco meses de obras, a perfuração do ‘super poço’ e a construção de um reservatório de 1 milhão de litros de água no bairro Nova Campo Grande estão em fase de conclusão nesta semana. Para acompanhar a ação, a concessionária Águas Guariroba recebeu a Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos) em uma visita técnica na manhã desta terça-feira (19).

Em julho foi iniciado a perfuração do poço que atinge aproximadamente 500 metros de profundidade, captando água diretamente do Aquífero Guarani. Em seguida, o reservatório foi iniciado. Ações que visam o abastecimento da região e reforça o sistema de distribuição de água da concessionária.

“A concessionária vem ampliando seu sistema de abastecimento, uma vez que a região da Nova Campo Grande tem tido um grande crescimento de moradores. Com isso, estamos ampliando o abastecimento, dando a segurança a todos que o contínuo fornecimento será mantido e com a alta qualidade que sempre entregamos a melhor água do país”, cometa o gerente de Operações da Águas Guariroba, José Henrique da Cruz.

Com 350 m³ por hora de vazão máxima, o poço vai alimentar o reservatório que em seguida fará a distribuição para a população da região do Nova Campo Grande e Serradinho. São mais de 12 mil pessoas beneficiadas.

“É um privilégio poder acompanhar a instalação desse reservatório, que vai beneficiar toda a região da Nova Campo Grande, levando água contínua para cada casa. A Agência de Regulação se antecipa e participa de todo o processo, para que a gente possa garantir a melhor entrega de serviços para a nossa comunidade, sempre avançando e fazendo mais”, disse o diretor-presidente da Agereg, Odilon de Oliveira Júnior.

Além do abastecimento da região, as ações vão beneficiar toda cidade, pois o sistema de abastecimento de água da concessionária é resiliente e integrado, ou seja, caso seja necessário reforçar o abastecimento em outros bairros, a água deste poço poderá ser deslocada.

“Nosso programa de ampliação de abastecimento incluem a perfuração de novos poços para os próximos anos e também de novos reservatórios, visando sempre a segurança hídrica aos campo-grandense. Junto com esse do Nova Campo Grande, estamos também concluindo outro reservatório com capacidade de 1 milhão de litros de água na região do Pênfigo”, concluiu José Henrique.

A gerente de Comunicação, Fabiana Simão, o coordenador de Operações, Jeferson Cazuza, e o coordenador de Engenharia, Joás Carvalho, também acompanharam a visita.